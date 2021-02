Macri terminó sus vacaciones y viajó a Qatar por la Fundación FIFA a hacer RRPP con la agenda del "Gato" Gaudio

la actividad para Mauricio Macri es viajar a Medio Oriente, más precisamente a Qatar, en el marco de su puesto como presidente de la Fundación Fifa, función que en plena pandemia durante 2020 lo llevó a Suiza y París con descanso pegado en Costa Azul

¿Cómo tiene Macri esos contactos y el lobby aceitado para revalorizarlos fuera del poder en la Argentina? Le quedaron y supo desarrollarlos de la mano del ex tenista Gastón Gaudio, con quien comparte el apodo de "Gato". Es que el ex deportista oriundo de Temperley ofició aunque parezca insólito acercó al feudo árabe a la Casa Rosada en una especie de rol de "cónsul" informal. Lo que llevó en aquella oportunidad no sólo fue el vínculo, sino también negocios

Después de un extenso período vacacional -como los que acostumbró a desarrollar durante su presidencia- en la Patagonia -Country Cumelen, en Villa la Angostura- que incluyó importantes encuentros políticos internos como con, ahoraEl ex presidente viajó hacia ese país en un vuelo de la empresa Iberia, según reveló Noticias en un artículo, pero hará escala en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, para luego conectar con destino al aeropuerto de Doha.Quien disputa el liderazo en el PRO y Juntos por el Cambio, país en el que se desarrollará el Mundial 2022, peroCon los dos poderosos dirigentes y multimillonarios compartió un asado en Olivos en 2018, cuando visitaron el país. También hay contactos también con el príncipe, primo del Emir que corre en el Dakar y ganó en Argentina.Sin embargo, la agenda del ex mandatario no concluye allí, ya que según la misma información tendría pautadas actividades en ciudades decomoMacri se encuentra a la espera de la publicación de, libro que se publicará pronto, al cual "revisó" durante sus vacaciones patagónicas, y que le "editaron" sus ex funcionariosy que le "publicitará el liquidador de medios públicos. Aseguran que la idea es tomar la agenda del material editorial para utilizarla como plataforma para pesar en la política interna del PRO.