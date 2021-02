Escandaloso: Oyarbide denunció que Macri le ofreció una coima para correrse de la causa de escuchas ilegales

El ex juez federal Norberto Oyarbide tiró una tremenda bomba política esta mañana que impacta de lleno en algo sobre lo que cada día se suman más y más testimonios y pruebas: la inmiscusión ilegal del ex presidente Mauricio Macri en la Justicia para conseguir impunidad en las causas en las que se lo investiga y para atacar al peronismo, que durante su mandato fue oposición

“Mauricio Macri no me compró porque yo no cotizo en Bolsa, pero tuvo toda la intención de hacerlo”

En concreto,y, por otro lado, queTodo surgió ante la consulta de un oyente en el programa de Radio 10 que conduce "Coco" Silly y en el que el ex juez oficia como columnista. La pregunta fue cómo ve el accionar de la Justicia actualmente, ante lo que el ex magistrado opinó quey que“Gracias por la pregunta, me abre un espacio magnífico como para poder responder. Me siento como transitando por la 9 de Julio con esto. No voy por Cerrito ni por Carlos Pellegrini, voy por la 9 de Julio. Sí, creo que la Justicia está muy desordenada, la gente está descreída y tiene razón”, introdujo.Y avanzó:Y luego disparó sin anestecia ni atajos:. La confesión provocó una lógica reacción del conductor. “¿Intención directa?”, preguntó Silly.“Absolutamente directa.. Yo tuve la causa de las escuchas telefónicas donde él utilizó como jefe de Gobierno la Secretaría de Inteligencia del Estado con Stiuso a la cabeza... Y después, ya siendo presidente, no había nadie que se le interpusiera en su camino y tenía todos los aparatos del Estado para llevar adelante su obra extraordinaria”, desarrolló.Luego Oyarbide explicó que específicamenteOyarbide fue el juez que en 2010 dictó el procesamiento del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acusado de montar una red de espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, empresarios e incluso integrantes de su propia familia. Macri finalmente fue sobreseído por Sebastián Casanello en 2015.El ex mangistrado dejó la función en abril de 2016, enfrentado con Macri. El ex jefe de Estado lo presionó con distintos pedidos de juicio político hasta que lo hizo renunciar. El líder PRO decidió aceptarle la dimisión.“Hoy le acepto la renuncia a Norberto Oyarbide como juez federal. Lo hago con doble sensación: por un lado tengo alivio porque damos un paso para mejorar la Justicia de nuestro país. Saber que este señor no va a fallar más nos debe dar una gran tranquilidad a todos. Por el otro, comparto la sensación de muchos de las ganas de que pase por el proceso de juicio político que venimos reclamando hace tiempo”, se excusó Macri.