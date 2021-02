Avances en el control de la inflación: el Gobierno clausuró más de 20 comercios que no cumplían los Precios Máximos

la Secretaría de Comercio Interior avanzó con 174 inspecciones en supermercados y pequeños comercios de proximidad en las que consiguió 22 clausuras preventivas debido al incumplimiento del programa Precios Máximos, en pleno contexto en que la inflación se encuentra en plena subida con énfasis en los alimentos

En sólo una semana,Entre lunes y jueves, se fiscalizó empresas de insumos, comercios de proximidad y sucursales de cadenas de supermercados, como parte del trabajo que lleva adelante esa dependencia oficial, a cargo de, en coordinación con los equipos de fiscalizadores de las provincias y los municipios., comunicó la Secretaria.Hasta el momento las inspecciones llevaron a que se labren 79 actas por no respetar los valores establecidos por la resolución de Precios Máximos y no presentar declaración jurada con la lista de precios correspondiente. No obstante, “cuando las dispersiones de precios se verifican en más de 10 productos, se clausura de manera preventiva, por 24 horas, para que los comercios normalicen la situación”, explicó Comercio Interior en un comunicado.Según las cifras oficiales, en lo que va del año se hicieron más de 1500 fiscalizaciones. Desde que inició la pandemia del Covid-19 en marzo del 2020, Comercio Interior, en conjunto con las provincias y los municipios, realizó 34 mil operativos de fiscalización de precios y abastecimiento de productos esenciales (alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza) en comercios, fábricas y supermercados a nivel nacional.De este total, los fiscalizadores labraron más de 4 mil actas por infracciones a los Precios Máximos y realizaron más de 600 clausuras preventivas por incumplimientos. Por su lado, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación sostuvo que el ConsejoFederal de Comercio Interior (Cofeci) tendrá el objetivo de “establecer y aceitar” mecanismos para la aplicación de políticas públicas relacionadas con el comercio en todo el país. “Este nuevo organismo le da un marco legal a la tarea de coordinación y fiscalización que se viene llevando adelante con todos los distritos del país”, indicaron.