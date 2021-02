Grindetti se candidateó para Provincia, juró lealtad a Vidal y eligió a un polémico funcionario como sucesor en Lanús

a quien sigue "a donde ella quiera estar" es a María Eugenia Vidal, quien a su vez responde -al menos hasta 2023- a Larreta

comenzó en política ocupando un cargo de relevancia o de primer nivel -ministro de Hacienda porteño- concomo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuandoera jefe de Gabinete de ministros. Es decir, trabajaba bajo las órdenes de ambos.Sin embargo una definición central del dirigente de Juntos por el Cambio y actual intendente de Lanús es que ninguno de los dos es su referente político -o "jefe político"- en la alianza opositora, sino que. Un verdadero enredo, como toda misión periodística que pretenda vaticinar el futuro de las candidaturas en JXC.Entrevistado por el portal LPO, Grindetti fue un poco contradictorio al referirse a esa situación de indefinición en JXC, ya que"Nos parece hasta un poco desubicado estar ocupados en ese tema, lo cual no quiere decir que no lo estemos pensando, no vamos a ser hipócritas, pero estamos lejos de poder tener definiciones en ese sentido", continuó su argumento.La definición que sí brindó el jefe comunal lanusense es que "la mesa provincial de Cambiemos decidió que habrá internas en todos los distritos o secciones donde no haya acuerdo", lo que abre un mapa de fuertes posibles cruces en -posiblemente- una gran cantidad de municipios, dado en que un monto importante de los mismos hay hasta más de tres aspirantes.En esa marcha del reportaje, a Grindetti le preguntaron por la indefinición de Vidal en particular, de quien no sólo no se sabe si efectivamente aceptará ser candidata a diputada nacional este año, sino que tampoco está claro si, en caso de serlo, jugará en la Provincia que gobernó hasta el 10 de diciembre de 2019 o si volverá a la Ciudad, su pago chico., dijo Grindetti, y se encargó de aclarar -por si le llegara un "vuelto" de su espacio-, que "esto es una opinión personal, no de la mesa de Cambiemos".En el mismo sentido, asintió que esto significa que esperará a que ella decida qué quiere hacer, pero que "tampoco es que va a tardar seis meses en decidir. "Como decíamos cuando éramos chicos: "el pido lo tiene". Y yo prefiero que de ninguna manera ella se sienta presionada por mi parte", explicó., remató Grindetti el tema, por si quedaran dudas de que su referencia política es Vidal.En medio de sus definiciones, Grindetti admitió que entre las indefiniciones de JXC navegan nombres de peso para ocupar cabezas de lista en 2021 y eventualmente en 2023, y que en ese juego entre Provincia y Ciudad además de Vidal suenan Patricia Bullrich, Diego Santilli, "los radicales que están definiendo quién va a ser su candidato", Elisa Carrió y Jorge Macri, en el caso de este último el líder de la liga de intendentes macrista denominada Grupo Dorrego.Justamente, a partir de allí el intendente de Lanús también se colocó como posible aspirante a gobernar la provincia de Buenos Aires dentro de casi tres años., dijo.Y, ante la repregunta, confirmó, aunque poderó por encima de sus posibilidades a las del primo de Mauricio Macri: "Desde Dorrego lo que planteamos es que nos gustaría que el gobernador fuera un intendente y no lo decimos caprichosamente porque somos intendentes sino por el conocimiento que los intendentes tienen de la provincia. Hoy Jorge está mucho más instalado, tiene un mandato más que nosotros. Tiene un distrito impecable, muy bien administrado".Finalmente, le llegó el turno de hablar de cómo seguirá Lanús, si continuará gobernándolo JXC, a partir de 2023., confesó.En ese punto,Kravetz comenzó trabajando con Grindetti en 2015 como secretario de Seguridad, y de movida fue cuestionado por la ola de delitos que tuvo lugar en el municipio, máxime teniendo en cuenta que llegó a ese cargo sin experiencia alguna en gestión relacionada con la seguridad.Según se desprende de los datos que el propio funcionario volcó en su currículum online, no participó de ninguna actividad ni registra formación académica o experiencia de gestión vinculada al combate contra el delito o la prevención de la inseguridad.Su labor académica y política está relacionada fundamentalmente con el derecho ambiental. Se recibió de abogado en la UBA y, entre otras actividades, se desempeñó como co-coordinador del Foro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y como representante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en el Foro Social por la Justicia.La trayectoria de Kravetz en la política estuvo marcada por los realineamientos con distintas fuerzas. Saltó de barco varias veces, dicho en otras palabras.