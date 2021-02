Llegan al país esta semana 580 mil dosis de la vacuna AstraZeneca de India empieza la inmunización a mayores de 70

está confirmado que llegará esta semana a Buenos Aires un cargamento con 580 mil dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la compañía sueco-británica AstraZeneca, aunque en este caso producidas por la empresa Serum Institute de la India bajo la denominación Covishield, a partir de un convenio de transferencia tecnológica

llega el momento de iniciar la inmunización del principal grupo de riesgo ante la pandemia (y uno de los más numerosos en términos poblacionales): los mayores de 70 años

Mientras Argentina transita en una buena posición a nivel global en cuanto al mundialmente retrasado proceso de vacunación contra el coronavirus, máxime teniendo en cuenta la débil situación económica del país y su status en un mundo en el que no integra el lote de los países más ricos,Esta información se conoce horas después de que Argentina alcance las 50 mil muertes por la enfermedad y de que arriben al aeropuerto internacional de Ezeiza 400 mil nuevas dosis del fármaco, desarrollado por el centro Gamaleya, de Rusia, en el marco del plan de vacunación diseñado por el Gobierno nacional.Según el portal Infobae, las dosis de la fórmula de Oxford/AstraZeneca producida por India llegarían el próximo miércoles por la madrugada. Además,Respecto de este fármaco, el Gobierno podría decidir, en lo que sería una nueva estrategia epidemiológica, que la vacuna Covishield se aplique en una sola dosis (estrategia conocida como one shot), ya que los últimos análisis efectuados por el laboratorio AstraZeneca probaron que en una sola aplicación la misma alcanza el 76% de eficacia, porcentaje de protección suficientemente bueno, según la OMS, para una inoculación viral efectiva de este tipo de virus. No obstante, sumando ambos cargamentos de 580 mil dosis cada uno, también podría continuar la estrategia de dos aplicaciones.Con esta provisión de vacunas, como sintetizó Télam, más las que el Ministerio de Salud espera recibir en lo que resta de febrero y a lo largo del mes de marzo,En ese camino es queNo obstante, cabe aclarar que la aplicación de las vacunas sobre los integrantes de cada grupo de riesgo corresponde a los Estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido a que cada jurisdicción dispone cómo utilizar las dosis que va recibiendo de parte de la cartera sanitaria nacional que dirigeHasta ahora, el criterio usado por Nación para redistribuir las vacunas entre las 23 provincias y la CABA ha sido proporcional a la cantidad de trabajadores de la salud y de establecimientos sanitarios.González García lo adelantó el viernes, cuando sostuvo que con las 400 mil dosis de Sputnik más "las vacunas que están llegando a principios de la semana que viene desde India" se terminará de inmunizar "a todos los trabajadores de la salud" y "se comenzará a vacunar a las personas mayores de 70".Aunque todavía no se inició una vacunación generalizada y masiva sobre las personas mayores de 70 años,En el caso del distrito bonaerense,Se trata de residentes en 50 geriátricos correspondientes a empresas prestatarias del instituto social de jubilados y pensionados. Esta experiencia, aún en marcha, puede leerse como un primer paso de lo que ocurrirá próximamente en todo el país y a una escala muchísimo más grande.En efecto, la inmunización 'masiva' de la población mayor de 70 años arrancará esta semana ya que el Gobierno prevé para lo que resta de febrero y durante todo marzo tener un suministro sostenido de vacunas de distintas procedencias.Así las cosas, el suministro de vacunas que el Gobierno espera para los próximos 45 días incluye, por otro lado, más envíos de Sputnik. No obstante,La última de las novedades en materia de vacunación en la Argentina es que, según información publicada por la agencia nacional de noticias,entre la comunidad científica.