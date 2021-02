Kicillof anunció que en la Provincia empezaron las clases con presencialidad 1.100.000 estudiantes

el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, informó que "hoy empezaron las clases presenciales para un millón de estudiantes en territorio bonaerense"

Como producto de "un trabajo inmenso",, quienes tuvieron trayectorias discontinuas o en proceso el año pasado por la pandemia de coronavirus y el objetivo es que puedan recuperar contenidos."Hoy empezaron las clases con presencialidad de 1.100.000 estudiantes que se llevaron una materia o que tienen que reforzar algún contenido", explicó el mandatario bonaerense durante una conferencia que encabezó en La Plata junto a la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila.Allí Kicillof planteó que mientras la Ciudad de Buenos Aires tiene solamente 600 mil estudiantes, en la Provincia entre el 1° y el 8 de marzo "volverán a la presencialidad cuidada y segura 4.150.000 alumnos y alumnas de inicial, primaria y secundaria"., agregó el gobernador bonaerense, como medida para comprender la magnitud de la diferencia demográfica entre uno y otro distrito y cómo eso impacta a la hora de tomar decisiones como la vuelta de los chicos a las aulas en pandemia.Kicillof expuso que, desde el Ejecutivo bonaerense,Luego, manifestó que al tener que respetar la distancia de un metro y medio entre bancos para evitar contagios de coronavirus "no entra la misma cantidad de alumnos en el aula y por eso hay que usar otros espacios"."Aun así, no caben la misma cantidad se chicos y por eso, para poder mantener distancia hay que hacer algún tipo de alternancia", puntualizó el mandatario bonaerense.Según Kicillof, "entre el 25 y el 30% de las escuelas -por sus instalaciones- pueden tener un ritmo mayor e ir todos los días todas las semanas", y apuntó que, en aquellos establecimientos donde no exista el espacio suficiente o las condiciones para una ventilación adecuada, habrá que alternar "para que no haya aglomeraciones"."En esos casos, será una semana sí y otra no, para asegurar un aislamiento que evite contagios si aparece un caso. Eso dependerá de cada establecimiento y cada aula", graficó y celebró que el comienzo de clases ocurra en un contexto de reducción de contagios.