Alberto le pidió la renuncia a Ginés por vacunar a Verbitsky en el Ministerio de Salud

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le pidió la renuncia al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, por instrucciones del propio presidente Alberto Fernández, quien designó allí al funcionario ahora despedido

“El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”

Es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP.



Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó.



Aquí no hay inocentes. Y alguna opereta atrás seguro habrá.



La medida se conoce luego de que el periodistaconfesara en un programa de radio El Destape en el que tiene una columna que llamó a Ginés para aplicarse la vacuna Sputnik V salteando el procedimiento necesario para acceder a ella., empezó su relato HV.Tras el pedido del presidente, Cafiero llamó por teléfono al ahora ex ministro y le pidió que dejara su puesto. Por estas horas, y tal como venía sonando hace tiempo cuando se hablaba de la salida de González García, la principal candidata a sucederlo es la actual secretaria de Acceso a la Salud,Lo más impactante no es su cambio de postura sino la forma en la que Verbitsky accedió a la vacuna. Se entiende así porque desde hace días circulaba la versión de que en el edificio donde tiene su despacho Ginés y está la sala de situación desde donde se siguen diariamente los contagios y las muertes por COVID funcionaba, además,al que solo acceden famosos o quienes tienen llegada directa al ministro.El periodista es uno de esos casos, llamó directamente al ministro de Salud de la Nación:, reveló.Así fue entonces que Verbitsky no debió viajar a la zona oeste del Conurbano. Solo se acercó hasta la 9 de Julio y Moreno, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. “Fui al Ministerio, estaba el equipo de vacunadores allí y yo además tengo una relación fraternal con los trabajadores del Posadas”.El periodista oficialista también contó que ese día se enteró de algo que calificó como “muy gracioso”. Dijo: “Estando allí me entero que también iba a venir a vacunarse... (mencionó al número dos de un medio de comunicación). También se había comunicado con el ministerio para averiguar dónde se podía vacunar. Pero que no iba a venir ayer porque había planteado que no quería la vacuna rusa sino la inglesa”, describió.Y continuó., concluyó.Hace minutos, con el escándalo ya escalado, el director de El Destape, Roberto Navarro, se desligó de lo ocurrido en el programa de su emisora y dijo que Verbitsky no formará más parte del plantel del medio.