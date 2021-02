Antes de que hable JXC, Bullrich sugirió que Larreta y Quirós fueron tibios al opinar sobre los "vacunados VIP"

Patricia Bullrich, la presidenta de PRO y mano derecha de Mauricio Macri, aprovechó para exhibir las internas de los aliados y pegarle a su posible futura competencia electoral interna en la Ciudad, Fernán Quirós, y su jefe, el propio Horacio Rodríguez Larreta

la delegada de Macri en el PRO dejó en claro que quizás no es Quirós, en su rol de ministro de Salud, quien debiera esgrimir esas declaraciones políticas "más contundentes". Obviamente, se la dejó picando a Larreta, que acostumbra a clavarle el visto

En la antesala de la conferencia de prensa conjunta que Juntos por el Cambio armó para exigir medidas de control y criticar duramente al Gobierno nacional por el escándalo conocido como de los "vacunados VIP",Básica y concretamente, la ex ministra de Seguridad sugirió que tanto el ministro de Salud como el dirigente PRO mejor posicionado en las encuestas fueron tibios por solamente haber calificado como "error" a las irregularidades en la vacunación que dejó expuestas Horacio Verbitsky y que se cobraron el cargo de Ginés González García., había dicho Quirós sobre el escándalo del vacunatorio VIP, declaración con la que Bullrich discrepó en el programa televisivo +Mañana. En tal sentido, consideró:, aseveró la ex ministra de Seguridad, quien a su vez expresó que. Patricia se olvida, tal vez, que Larreta y Quirós ahora tienen una causa penal en que se los acusa de privatizar la vacunación, hecho quizá peor que dar 100 vacunas irregulares.Sin embargo,Además, indicó creer que los dichos del jefe porteño, aunque no haya dicho nada, estarán alineados con la conducción de Juntos por el Cambio: "Él pertenece a esa mesa y está encuadrada en lo que va a ser la conferencia y el documento"., aseguró, en referencia a la publicación donde hablaron de un "escándalo de la corrupción en la vacunación". Los dirigentes opositores anunciaron su declaración para hoy a las 18.30 en la sede del Comité Nacional de la UCR.Del encuentro de esta tarde participarán los presidentes de los partidos que integran JxC: Bullrich (PRO), Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), junto a los jefes de los bloques parlamentarios del espacio: los diputados nacionales Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (CC) y los senadores Luis Naidenoff y Martín Lousteau (UCR) y Humberto Schiavoni (PRO). También dirá presente al auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, la pata peronista en la conducción de ese espacio.Cabe recordar que las palabras de Bullrich no son inocentes en este 2021 electoral: