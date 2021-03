Kicillof denunció que la causa "Dólar futuro" se usó para "ganar elecciones" y fue "el negocio del macrismo"

Axel Kicillof participó desde La Plata de la audiencia por la causa “dólar futuro” y disparó munición gruesa hacia el Poder Judicial, la oposición y los medios por participar del invento de una causa con fines electorales, a la que calificó de “humo” luego de explicar punto por punto por qué el expediente carece de argumentos

"Esta es la historia de una infamia absoluta, como bien relata mejor que nadie la Vicepresidenta y tiene motores y consecuencias muy, muy concretas"

Luego del turno de la vicepresidenta, el gobernador bonaerenseKicillof aseguró que el expediente fue una "infamia absoluta" usada para "ganar elecciones" y le pidió a la Cámara Federal de Casación "terminar con esta farsa", al exponer en la audiencia previa a resolver si se cierra el caso por inexistencia de delito.de quienes fueron funcionarios del Gobierno de, agregó el mandatario provincial al declarar por la plataforma Zoom, desde su despacho en la Casa de Gobierno de La Plata.Además sostuvo que la investigación que hizo el fallecido juez federalque está elevada a juicio ante el Tribunal Oral Federal es "la historia de un disparate jurídico" y una "farsa" que puede terminar Casación "simplemente aplicando la ley, el sentido común y el buen gusto", agregó Kicillof, procesado en la causa por su rol como Ministro de Economía en el gobierno de CFK, a pesar de que ninguno de los dos era parte de la denuncia original presentada por legisladores macristas.El mandatario provincial habló en segundo lugar, luego de la exposición de la ex presidenta, en la audiencia convocada por los jueces, previo a decidir si aceptan planteos para sobreseer a todos los procesados y cerrar el caso por inexistencia de delito., dijo.La causa "y la forma en que se llevó", ocasionó "consecuencias muy, muy concretas para la Argentina" agregó en alusión a la devaluación en el Gobierno de Macri.Kicillof también enmarcó la denuncia de dos diputados opositores en el contexto de las elecciones, ya que llegó "días después de haberse dado la elección general en primera vuelta"."La causa fue un instrumento y una maniobra de distracción, esa es la verdad y lo más extraordinario es que nunca se denunció un delito claro", dijo.Y concluyó:1 - La primera de las acusaciones, según leyó Kicillof, era que el Banco Central de la República Argentina había dilapidado reservas en dólares. La respuesta de la pericia fue contundente: “La operatoria de dólar futuro en los mercados se pacta y liquida en pesos, por lo tanto dicha operatoria no compromete las reservas del Banco Central”.2 - Otro acusación indicaba que “el BCRA fue el único vendedor de dólar futuro”. La respuesta de los peritos fue que “el Banco Central no fue el único oferente en dicho mercado”.3 - Una tercera acusación constaba en que “el objetivo del Banco Central era ganar plata y con la operación de dólar futuro había perdido recursos. “En general los objetivos del Banco Central apuntan, por un lado a la formulación y aplicación de normas del sistema bancario, y por el otro a operar por sí mismo para alcanzar esos mismos objetivos. Es decir, no tiene los mismos objetivos que un banco comercial, su objetivo no es ganar plata”, fue la respuesta de los peritos.4 - El Banco Central tuvo pérdidas patrimoniales. Las pericias indicaron que “de los estados contables del Banco Central durante el ejercicio 2015 se obtuvo una ganancia de $147 mil millones, mientras que en 2016 fue de $67 mil millones”. Por eso, Kicillof agregó que “no solo no perdió, sino que ganó plata”.5 - El precio al que operaba el Banco Central no era el precio de mercado. Los peritos explicaron que “el precio se resuelve entre el oferente y el demandante; sin embargo el Banco Central puede actuar a precios diferentes, y lo hará ejerciendo funciones de regulación. El Banco Central tiene la atribución de operar y lo hace al valor que considera necesario”. “Pavada tras pavada dijeron, pero no lo hicieron sin querer, sino con un objetivo muy claro”, acusó Kicillof.6 - El Banco Central operó demasiado, amplió los límites. “La cantidad con que operaba se amplió, según recomendaciones de la gerencia”, señaló la pericia y se detalló que “(Martín) Redrado y (Mercedes) Marcó del Pont lo hicieron”. Además de no ser ilegal era una práctica habitual”, agregó el Gobernador.7 - Fue la única vez que el BCRA usó la operación de dólar futuro. “Se utilizaron operaciones similares en 2008, 2013, 2014, es una operación que se usa”, la respuesta contundente, que se observa en los hechos.8 - Para pagar los contratos de dólar futuro hubo que emitir dinero. “Esta lo usó el macrismo”, acusó el dirigente. La pericia que forma parte de la causa indica que “la emisión originada de contratos de dólar futuro en 2016, representó el 3% de la escala de emisión”.9 - Los acusados se beneficiaron con las operaciones. Los peritos mostraron que “no se podía beneficiar así mismo, ya que las operaciones se hacen con pantalla ciega, es decir, el Banco no sabe quién compra, no lo puede saber ni coordinar”.10 - La devaluación ocurrida el 17 de diciembre de 2016, cuando ya no estábamos, generó pérdidas. La pericia afirma que “sí, que generó pérdidas”. Además, el Gobrnador recordó que “Macri dijo que no iba a devaluar, los sostuvo en notas que dio a América tv, dijo, y leo textual que ‘no iba a devaluar que era una mentira de Scioli’, en canal 9 también lo expresó. Y mientras tanto sus amigos y compañías, porque SOCMA fue compradora de dólar futuro, y ganó plata si efectivamente ocurría una devaluación; y el 17 de diciembre de 2016 devaluaron un 40%”, finalizó Kicillof.