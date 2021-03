Gobernadores elogiaron plan de vacunación y coincidieron con Alberto en "desalentar" viajes de argentinos al exterior

los mandatarios provinciales y Horacio Rodríguez Larreta se mostraron "de acuerdo" con la reducción de vuelos y con "desalentar" la salida de argentinos al exterior y expresaron "elogios" para la distribución equitativa de las vacunas

El presidenteprotagonizó desde la Quinta de Olivos unapara evaluar cómo está la situación en cada distrito, la marcha del ritmo de la vacunación, el stock de vacunas con el que cuenta cada provincia y las medidas que se adoptarán en el caso de que una segunda ola de coronavirus afecte a nuestro país.La conclusión que se conoció de la cumbre, mientras aumentan los casos en la mayoría de los países limítrofes con alto riesgo y la preocupación por la cepa de Manaos, es queEn una reunión que encabezó Fernández desde la Quinta Presidencial de Olivos, los mandatarios de las provincias con pasos fronterizos coincidieron en, informaron fuentes gubernamentales.En ese marco, pidieron, a través de una reunión con el Ministerio de Transporte y gobernadores en los próximos días para "analizar medidas".También mostraron. El Gobierno nacional informó que las jurisdicciones que pueden utilizar las distintas vacunas contra el coronavirus para el personal de fronteras, porque son "personal estratégico".La ministra de Salud,, realizó un informe sobre la situación sanitaria y el avance del plan de vacunación y anunció que este viernes se realizará la primera reunión presencial del Consejo Federal de Salud (Cofesa) con los 24 ministros provinciales.De la reunión participaron los mandatarios provincialesTambién fueron parte del encuentro virtualEn tanto, por La Rioja participó el jefe de Gabinete, añadieron las fuentes. Por el Gobierno nacional acompañaron al Presidente este mediodía, la citada Vizzotti; el jefe de Gabinete,; el ministro de Interior,; y el secretario General de la Presidencia,Voceros del Presidente aseguraron que habrá un refuerzo de la campaña de concientización que ya está en marcha porque notan cierto relajamiento en los hábitos de la población. Se hará hincapié en que “la pandemia no terminó” y en que el uso del barbijo, el respeto del distanciamiento social y evitar las reuniones sociales de muchas personas en ambientes cerrados y sin ventilación son necesarios para que Argentina no sufra las consecuencias de una segunda ola de covid-19.Aunque en Semana Santa (el primer fin de semana de abril) la circulación se incrementará por el turismo, la intención es no impedir el tránsito entre las distintas provincias. Desde el Ministerio de Turismo remarcaron el miércoles –cuando fue relanzado el Repro, un refuerzo en la ayuda para los empleados de ese sector– que desde diciembre se movilizaron alrededor de 200 mil personas en la temporada veraniega y que eso sirvió para una recuperación de esas actividades que durante la parte más estricta de la pandemia había tenido un fuerte impacto negativo en sus ingresos.