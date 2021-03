Insólito: Bullrich propone privatizar la vacunación contra el coronavirus con un farmacéutico antivacunas como asesor

Patricia Bullrich, la titular del PRO y ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, encabeza una operación para privatizar el proceso de vacunación contra el coronavirus a partir de que "todos los sectores de salud" puedan comprar las dosis y lo hace acompañada de un farmacéutico sindicalista que se expresa públicamente como antivacunas

Llega la segunda ola sin vacunas. Con @MarceloPeretta proponemos la democratización de la compra de la vacuna, provincias,obras sociales, todos los sectores de salud y usar las farmacias y toda la infraestructura. El país no se puede parar de nuevo y las aulas no se pueden cerrar pic.twitter.com/XlCJDuATFz — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 18, 2021

El asesor de Bullrich en el tema vacunas incluso firmó notas en una página a su nombre en las que dice que la "vacuna anticovid no sirve" y que es "insegura, inefectiva e innecesaria". Según Peretta, "son un negocio vestido de ciencia" y lo que hay que hacer es "apostar a la inmunidad natural: salir, ejercitarse, asolearse, adelgazar"

Hace meses decimos que las vacunas covid SON INSEGURAS: no sirven para alérgicos, no sirven para adultos, no sirven para embarazadas. No sirven. Son un negocio vestido de ciencia



Apostemos a la inmunidad natural: salir, ejercitarse, asolearse, adelgazarhttps://t.co/UoF771m3Ac pic.twitter.com/QvTERreBM6 — Marcelo Peretta (@MarceloPeretta) January 18, 2021

Parece increíble, pero no, es real:La dirigente, que aspira a ser candidata en las elecciones 2021 en la Ciudad de Buenos Aires y en 2023 para las presidenciales, realizó una visita a una farmacia del barrio porteño de Almagro, acompañada por el Secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos,, para exponer suBajo la excusa de que "llega la segunda ola" de casos de coronavirus, Bullrich alertó sobre el problema de que la Argentina está "sin vacunas" a pesar de que en estos días alcanzará la suma de 8 millones de dosis en el país y de que sólo 60 naciones cuentan con el insumo -con dificultades para el arribo de unidades- mientras que 130 aún no cuentan con fármacos."Llega la segunda ola sin vacunas", se quejó la referente opositora., explicó la referente de la oposición.Así,La ex ministra advirtió que "el país no se puede parar de nuevo y las aulas no pueden cerrar", a la vez que pidió al Gobierno que autorice a las farmacias a poder aplicar las dosis para avanzar en la "democratización" de la campaña.“Los gobiernos provinciales, las obras sociales y todos los sectores de salud deben poder comprar vacunas y ser aplicadas también en farmacias. El ritmo de vacunación, la escasez y los ´vacunados VIP` dejaron expuesto un sistema discrecional. Abrir el sistema posibilitará tener más vacunas y ampliar las capacidades, por ello solicitamos al Gobierno que autorice al sector farmacéutico a comprar y ofrecer el servicio de vacunación COVID-19, con el objetivo de democratizar el acceso a las vacunas, cuidar la salud de los adultos mayores, e incrementar la inmunidad colectiva de la población. Esto no significa pagar la vacuna sino que sea absorbida por los subsectores de salud: prepagas y obras sociales”, dijeron Bullrich y Peretta.Llamativamente,"Si nos hubieran dejado vacunar desde el principio, ya habríamos inoculado a cinco millones de argentinos", dijo. Lo insólito es que el referente de "los flacos", el grupo de sindicalistas que reclutó Bullrich, es un activo militante contra las vacunas que ahora quiere que todos compren y poder aplicar en farmacias.Como recordó Política Argentina