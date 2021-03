Apareció Vidal: reconoció que JXC decepcionó a los argentinos, se distanció de los "halcones" y se posicionó para 2023

reapareció María Eugenia Vidal mientras se espera conocer si será o no candidata en las elecciones legislativas de este año pero puso el foco en 2023 y en un perfil mucho más dialoguista que el del ex presidente

"Así como necesitamos del 50% para gobernar, necesitamos dos tercios de los argentinos para lograr las transformaciones que hacen falta", afirmó, y planteó que se necesita "diálogo y consenso" con otros sectores para avanzar en ese sentido

las hipótesis que desde el entorno de JXC sueltan la ubican en varios escenarios de candidaturas posibles en 2023: de nuevo en la Gobernación bonaerense (quieren el mismo lugar Jorge Macri, Diego Santilli, Jorge Macri, Cristian Ritondo y Elisa Carrió, según dijeron); jugando en la Ciudad como aspirante a jefa de Gobierno porteño (pelearía allí con Martín Lousteau y Patricia Bullrich, en principio); o como aspirante presidencial, espacio para el que ya está anotado su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta

Desde Córdoba, Vidal consideró que los principales desafíos hacia adelante para Juntos por el Cambio son, algo que consideró que

Esta estrategia, según la ex gobernadora, "no supone solo una discusión de superestructura, de qué dirigente viene, de qué partido", ni tampoco de "si viene alguno del peronismo republicano, como si un dirigente viniera con una valijita llena de votos", sino de "cuáles son los liderazgos más representativos en esa sociedad que hoy no se encuentra representada".

Al respecto, Vidal pidió que se incorpore al espacio gente que nunca hizo política, pero que represente a los distintos sectores de la sociedad que "son los que tienen que ayudar a construir el 50% (del electorado) que se necesita para transformar el país, si logramos la elección del 2023".

Y explicó: "No hay posibilidades de transformaciones serias, reales y sostenibles, si eso no se logra en el 2023, gane quien gane la elección".

Claramente, Vidal coincidió así con la "unidad" que pregonó Macri cuando presentó "Primer Tiempo", pero con la diferencia central de que corrió el foco que el ex presidente puso en el famoso "41%" y lo puso en ampliarlo desde una postura más dialoguista.

Según dijo la ex gobernadora, los cuatro años de Cambiemos "no fueron suficientes para garantizar a los argentinos el bienestar que están pidiendo", pero evaluó que "el diagnóstico desesperanzador y pesimista que se percibe" en la actualidad "es la suma de 12 años de gobierno del Frente de Todos, 4 años de Juntos por el Cambio y un nuevo inicio" del peronismo.

Vidal definió a la gestión del gobierno de Cambiemos como un "aprendizaje" y consideró que JXC es "la única fuerza de la oposición que puede ser gobierno en este país".

"El fondo del conurbano funcionó más como un legado que como un activo, se pagó plenamente por primera vez en 2019. Fue algo más que le dejamos como legado al gobernador que algo que nos benefició durante el proceso", comentó en alusión a Axel Kicillof.

Agregó que "nadie en la legislatura" se anima a "levantar la mano" contra la reforma política impulsó en su mandato y que prohibió la reelección de los "barones del conurbano" a partir de 2023 por la propia presión de la sociedad.

Durante su estadía en la ciudad de Córdoba, Vidal mantuvo reuniones políticas con referentes del radicalismo, del PRO y referentes de otros espacios afines a Juntos por el Cambio. Estuvo casi todo el tiempo con la diputada nacional Soher El Sukaria, se encontró con el jefe del interbloque de JXC en Diputados, el radical Mario Negri, con quien compartió un café; se reunió con el diputado nacional Luis Juez; y del almuerzo participaron Ramón Mestre, Gustavo Santos, Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez, Javier Pretto y Laura Sesma, entre otros dirigentes cordobeses.