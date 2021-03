Al horno: el Consejo de la Magistratura pide las pruebas de visitas del titular de Casación a Macri y los fallos contra CFK

el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Diego Molea, pidió un conjunto de medidas de prueba para avanzar en la causa que podrían complicar seriamente al mecionado juez y, en el futuro, al propio líder PRO

En el marco de la denuncia que el ex diputado nacional y futuro ministro de Justicia,, realizó contra el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal,, por haber mantenido seis encuentros privados con el ex presidenteentre 2015 y 2018 en la antesala de fallos adversos ay el kirchnerismo en general,El escándalo por las visitas de Hornos a Macri comenzó hace semanas con la denuncia de Soria -entonces diputado pero en los próximos días ministro-, luego de analizar y revelar los registros que obtuvo la ONG Poder Ciudadano.Ante esa situación, Soria denunció tanto penalmente como ante el Consejo de la Magistratura a Hornos. El titular de este cuerpo y rector de la UNLZ, Molea, resultó sorteado para impulsar esa investigación. Así las cosas,Los ingresos a Casa de Gobierno y a Olivos que se busca probar se registraron entre diciembre de 2015 y agosto de 2018. El rango obedece a que Soria detectó que las reuniones con Macri empezaron el 22 de diciembre de 2015 y se extendieron hasta el 13 de agosto de 2018.Hornos reconoció ante algunos de sus pares que tenía una relación social con Macri, que había compartido conversaciones sobre política judicial con él, pero negó haber discutido sobre los casos en trámite. Sólo hablaron de temas "genéricos", dijo. Sin embargo, intentó eludir que se registren esas excusas. La reconstrucción de Soria, por otra parte, arroja amplias diferencias con la versión del camarista: después de cada encuentro la Sala IV de la Casación, ese tribunal y Hornos en particular emitió fallos contra CFK o sus exfuncionarios.- Pedido a Jefatura de Gabinete del registro de ingresos y egresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos.- Al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 de las dos causas de “Mesa Judicial”.- A la Cámara Federal de Casación Penal se le solicitó copia de la nota que Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci le mandaron a Hornos, al Secretario General de Casación para que remita copia de las actas de los acuerdos de superintendencia celebradas en 202.- Pedido a la titular de la Dirección de Informática Jurídica de la CFCP para que informe si los acuerdos de superintendencia se celebraron por zoom y que de ser así remita las grabaciones.- Pedido a las Salas I y IV de la Cámara Federal de Casación Penal para que remita copias de las resoluciones suscriptas por Hornos en distintas causas de impacto político y en fechas próximas a sus visitas a la Casa Rosada.