Escandaloso: una interna del radicalismo y el macrismo en Boca terminó a los tiros y el señalado es Angelici

Dos personas resultaron heridas, una con un disparo en la ingle y otra de un culatazo en la cabeza, después de un enfrentamiento ocurrido en La Boca durante una reunión del sector del radicalismo porteño vinculado a Daniel Angelici en una casa de Barracas por lo que todas las miradas apuntan a José Palmiotti, un hombre al "Tano"

La corriente de Angelici, ex presidente de Boca que fue "echado" del club a través de los votos por, se quedó con 3 de las 10 comunas que se pusieron en juego días atrás como parte de las internas de la UCR porteña, aunque perdió la posibilidad de conducir. El triunfador fue la "renovación", el espacio oficialista que conduce, quien de todos modos tiene el apoyo del sector del "Tano".Pamiotti derrotó en los comicios de su comuna aperteneciente a la renovación que encabeza Emiliano Yacobitti, hombre de confianza de "Guga", por una diferencia de 51,2% contra 48,8% en la Comuna 4.La policía llegó a una casa (que no es un local de la UCR) ubicada en Finochietto al 600, tras las denuncias de los vecinos y encontró que sobre una mesa había dos pistolas, aunque todos los presentes negaron ser los dueños de las armas. Tras el tiroteo varios autos estacionados en la cuadra aparecieron con agujeros de bala.Luego, desde la UCR aclararon que en ese domicilio no funciona ningún comité ni local partidario e hicieron trascender que la reunión estaría vinculada a una agrupación que lidera Palmiotti.Desde el espacio más puro de Lousteau, la "renovación", aseguran que, se preguntaron.La sugestiva acusación refiere a la. "Pusieron plata y es algo que es inviable porque tarde o temprano pasan estas cosas", argumentaron.Otra. La mirada, de todos modos, coincide en un punto con la otra versión: responsabiliza a Angelici y pone el ojo en la barrabrava Xeneize, que nunca insultó al empresario del juego y siempre fue el sector minúsculo -como todos los medios macristas y alguno que otro más- que apoyó y sigue apoyando al "Tano".