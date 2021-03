Sábado de Diputados: empezó la sesión, Soria ya está listo para ser ministro y Massa tuvo que callar a Iglesias

la Cámara de Diputados aceptó este sábado 27 de marzo la renuncia como legislador nacional del Frente de Todos por Río Negro del nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, quien asumiría este lunes al frente de esa cartera

se produjo el primer cruce entre Sergio Massa y algunos legisladores de Juntos por el Cambio, que rompieron un acuerdo parlamentario de todas las fuerzas que indicaba que durante esos discursos no iban a hablar sobre los otros partidos presentes

En el inicio de la sesión especial en la que se tratarán proyectos que beneficiarán a los sectores medios y bajos, como los nuevos pisos de impuesto a las Ganancias y las modificaciones en el Monostributo,El cuerpo legislativo dio curso a la salida y despidió a Soria con aplausos, en el marco del debate de los cambios en el impuesto a las Ganancias., destacó el presidente de la Cámara de Diputados,La aceptación de la dimisión al escaño en la Cámara baja, que había asumido el 10 de diciembre de 2019, era un requisito necesario para que el patagónico pudiera jurar como nuevo integrante del Gabinete del presidente Alberto Fernández.El jefe de Estado había oficializado el 15 de marzo que el rionegrino iba a asumir en reemplazo de Marcela Losardo, quien había presentado su renuncia tres días antes y que fue aceptada el 18 a través de la publicación del decreto 170/2021.Sólo una hora después del comienzo de la sesión y mientras los diputados homenajeaban a las víctimas del terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura,A uno de los que cruzó Massa es al diputado con comportamiento de troll violento, Fernando Iglesias. El presidente de la Cámara tuvo que dirigirse directamente al representante macrista:El comienzo trajo polémica después de que el diputado de la Unión Cívica Radicalasegurara que no solo el gobierno de facto devioló los derechos humanos sino que también se sigue haciendo con el gobernador formoseñoA esa actitud también se sumó el jefe del interbloque de JXC,, quien desafió al bloque del Frente de Todos, que conduce, a que se sancione al gobernador Insfrán, por restringir la circulación en la provincia, lo que ese espacio interpreta como "violación de los derechos humanos". Llamativamente, el Poder Legislativo carece de facultades para sancionar a mandatarios provinciales, lo cual expone que la idea es más bien una movida mediática.El cordobés Negri, que en las últimas semanas estuvo ocupado en sus internas partidarias y su duelo con su correligionario Martín Lousteau, arremetió duro contra el gobernador formoseño. “Insfrán es el modelo de la autocracia convertida y usada a través de la soberanía popular para dominar la conciencia de la gente y hacer lo que quiere. No pasaron cosas menores en Formosa. El agua está perforando la piedra y la libertad no se va a poder detener. Para mí, Insfrán no es el peronismo republicano.La diputadacriticó a JXC y particularmente a Suárez Lastra por sus palabras en contra de Insfrán. Una vez que terminó su reclamo se dio el tenso cruce entre Massa e Iglesias."Diputado, ¿usted se cree gracioso?", comenzó el presidente de la Cámara visiblemente molesto con Iglesias. Mientras el diputado macrista seguía a los gritos, Massa lo calificó de "irrespetuoso" y aseguró:. El presidente de la Cámara de Diputados también le pidió al dirigente PRO que guarde silencio y que "así como pide que respeten el reglamento, sea respetuoso de los oradores".