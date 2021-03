Llegó la segunda ola y con las nuevas cepas: hay circulación comunitaria de las variantes Manaos, Río y Reino Unido

el Gobierno nacional confirmó que se detectaron cuatro mutaciones al virus en el país y que hay circulación comunitaria de las variantes de Reino Unido, Río de Janeiro, Manaos y California

El Gobierno nacional analizó en la Casa Rosada el avance de contagios por coronavirus en algunas zonas del país, con el objetivo de reforzar los controles y los protocolos sanitarios de cara al fin de semana largo turístico que se inicia el jueves. Al término del encuentro se espera una conferencia de prensa de la ministra de Salud, Carla Vizzotti y su par de Turismo, Matías Lammens, junto a dos especialistas

Mientras en la Argentina aumentan los casos y se sabe que ya comenzó la segunda ola de contagios de coronavirus y todos los países vecinos sufren una fuerte crisis sanitaria que incluye la saturación de sus sistemas sanitarios,Sucede mientras el Poder Ejecutivo avanza en la estabilidad del plan de vacunación, con más y más dosis de la Sputnik V, la Sinopharm y el fármaco de Oxford/AstraZeneca. Así, en la Argentina ya hay transmisión comunitaria de cuatros variantes que preocupan, según informó hoy el Consorcio País, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, que está integrado por laboratorios públicos y privados que fueron agrupados para hacer la vigilancia del genoma del virus. Entre los casos hubo contagios que se corresponden a personas que no viajaron al exterior y que no tienen nexo epidemiológico.Algunos de los casos detectados de las variantes 501Y.V1 (Reino Unido), 501Y.V3 (Manaos) y CAL.20C (California) corresponden a individuos sin antecedentes de viaje ni contacto estrecho con viajeros.Por otro lado, en un documento que presentó el Gobierno, revelaron que no se detectó la combinación de mutaciones característica de la variante 501Y.V2 (Sudáfrica). Con respecto a la variación del Reino Unido, se detectó en 16 casos (13 de CABA y 3 del GBA oeste), tres de ellos corresponden a contactos estrechos de los casos reportados, mientras que los otros diez corresponderían a casos de adquisición en la comunidad. En la provincia de Córdoba se detectaron seis casos de los cuales cuatro presentan antecedente de viaje y dos son contactos estrechos de estos.Justamente, en el mismo informe, aseguraron que en el AMBA durante las últimas semanas se encontró una mayor detección de casos. Por otro lado, con respecto a la variante de Manaos, se detectó en tres casos de CABA, dos de los casos presentan nexo epidemiológico entre sí (contacto estrecho). Ningún caso tiene antecedente de viaje al exterior ni contacto estrecho con viajero, por lo que corresponderían a casos de origen desconocido. En Córdoba se detectaron seis casos de la variante, de los cuales uno presentó antecedente de viaje y los cinco restantes son contactos estrechos de este.Por su parte, con respecto a la variante Río de Janeiro, en 35 casos se confirmó la identificación de la variante. De ellos, solo uno tenía antecedente de viaje, y el resto corresponden a casos de circulación comunitaria. A su vez, con respecto a la conocida como "California", uno de ellos de CABA. En otros 36 casos se detectaron mutaciones.En el mismo informe, el Gobierno indicó que, en caso de que haya mayor frecuencia de detección, la variante conocida como del "Reino Unido" podría tornarse la variante dominante en el país.El encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete,, con la participación del comité asesor de expertos epidemiólogos, entre los que se encuentran, entre otros, junto a los ministros de Transporte,, del Interior,Del encuentro que todavía se desarrolla en la Casa de Gobierno también participaron el secretario de Medios y Comunicación Pública,; la secretaria de Promoción Turistica,; el antropólogo; la politóloga Cecilia Nicolini; y la exdirectora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),En sintonía, las carteras de Salud y Turismo mantuvieron reuniones con las cámaras de turismo, de transporte, y también las aerolíneas, para "fortalecer los protocolos de cuidado" y se convocará a un Consejo Federal de Salud y de Turismo, conjunto, para "trabajar de manera consensuada y federal".En la víspera, anoche, Cafiero y Vizzotti, anunciaron, en un mensaje desde la Residencia de Olivos, medidas y recomendaciones para "minimizar las posibilidades de transmisión de la Covid-19 ante la preocupante situación epidemiológica por un aumento sostenido del número de casos".Ante ese panorama, decidieron que desde hoy hasta el miércoles inclusive el sector público nacional quedará eximido de asistir al lugar de trabajo y cumplirá sus tareas de modo remoto o por teletrabajo, y se invitó a hacer lo mismo a todas las jurisdicciones y sector privado.Después del anuncio del Gobierno nacional de anoche y a la espera de nuevas medidas, algunos distritos comenzaron a alinearse y otros, no tanto. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires dijo hoy que no habilitaría a los empleados porteños a trabajar remoto en las tres jornadas previas a la Semana Santa.En cambio, La Rioja anunció nuevas medidas de restricción y circulación desde esta medianoche hasta dentro de 15 días. Estará restringida la venta de bebidas alcohólicas, con prohibición durante todo el fin de semana.Otras de las medidas está referida a los eventos sociales los que por su magnitud impliquen aglomeración de personas como el caso de las cenas show y otros espectáculos de este tipo que quedan suspendidos en tanto que las reuniones sociales estarán permitidas con un máximo de 15 personas.Además se suspenden por 15 días los eventos deportivos a excepción de las actividades oficiales ya programadas.En cuanto al turismo por contingente, se mantendrá en burbuja intensificando los controles de sintomatología y solicitando el test de antígeno negativo de Covid. Lo cual se aplicará también para el ingreso a la provincia.Finalmente, la circulación en la vía pública entre la 1 y 6 horas quedará suspendida, salvo debida justificación y que se otorgará una licencia especial de tres días (lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de marzo) para el personal de la Administración Pública Provincial en consonancia con lo dispuesto por las autoridades nacionales.Según trascendió, otras provincias como Santa Cruz tomarán medidas en breve. En cambio, Jujuy anunció, al igual que la Ciudad de Buenos Aires, y el intendente de de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que no tomarán acciones adicionales a las que ya rigen.La provincia de Buenos Aires, por su parte, analiza tomar nuevas medidas restrictivas que se anunciarían mañana por la mañana, durante la tradicional conferencia de prensa acerca de la situación sanitaria y epidemiológica bonaerense.Durante la noche del domingo, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, confirmó que, al tomar en cuenta los últimos dos domingos, se puede ver que en la Provincia los casos aumentaron un 100%. De esta forma, el gobierno bonaerense analiza que haya nuevas restricciones. Entre ellas, se piensa en restricciones horarias en el distrito.Antes de esta situación Daniel Gollan habló en C5N y dijo: "La segunda ola famosa iba a llegar, bueno llegó antes, así que seguramente vamos a tomar medidas y mañana las vamos a estar anunciando".De esta forma, el gobierno de Axel Kicillof planea continuar con su sistema de fases. Asimismo, seguirá bajo las recomendaciones del gobierno nacional y también evalúa el teletrabajo. Para definir esas medidas, a lo largo de la jornada se reunirán con expertos epidemiológicos y se realizará "una ronda de consulta con intendentes", antes de anunciar las medidas a tomar.Por otro lado, Kicillof pidió a la población "responsabilidad" y mantener los cuidados para evitar contagios de coronavirus en el territorio bonaerense."Es fundamental que en este momento seamos más responsables que nunca, reforcemos los cuidados y lo aprendido en estos meses: distanciamiento social, lavado de manos y uso de tapa boca y nariz", posteó el mandatario en su cuenta de Twitter, y agregó: "Seamos más solidarios que nunca, ya estamos vacunando".