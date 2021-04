Primer pedido de juicio político a Borinsky por las visitas a Macri en Olivos a horas de un plenario de Casación

el Consejo de la Magistratura ya recibió hoy la primera denuncia y pedido de juicio político contra el camarista Mariano Borinsky por haber actuado con “venalidad” y faltado a un “sinnúmero de obligaciones”, en el marco de sus al menos 15 entradas a la quinta presidencial de Olivos para reunirse y/o practicar deportes con Mauricio Macri durante su mandato

Mañana hay plenario de superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal. Será el primer encuentro entre los camaristas después de conocerse que no sólo algunos de sus integrantes se reunieron con Macri en la Casa Rosada, sino también en la Quinta de Olivos durante el mandato de Juntos por el Cambio

Malas noticias para el Poder Judicial y, según las declaraciones de sus dirigentes vinculados a temásticas judiciales, para Juntos por el Cambio:La denuncia fue presentada por el abogado, bajo la argumentación de que el ex mandatario -que actualmente busca reposicionarse en la escena política- teníaEl escándalo nació con la revelación en el portal El Destape de que Borinsky ingresó a la Casa Rosada y a Olivos 15 veces, siempre durante la presidencia de Macri y en todas las oportunidades en días previos a decisiones jurídicas relevantes contra miembros de la oposición. La información se conoció debido a un pedido de acceso a la información pública., que vinculaban a dirigentes de la oposición, razonó el abogado.Hertzriken Velasco pidió al Consejo que “eche al magistrado mediante juicio político” y consideró a su vez pertinente que se traslade su presentación al fiscal federal de turno para que investigue los delitos de “prevaricato” y “abuso de autoridad”.Para el denunciante, el fiscal que intervenga debería “secuestrar evidencia de forma inmediata” como los expedientes en los que intervino Borinsky, como así también su teléfono celular.Borinsky comenzó su carrera judicial en 1994, dos años antes de recibirse de abogado, se desempeñó durante varios años como fiscal del fuero Penal Económico y en 2014 llegó a presidir la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal más importante del sistema judicial en materia penal. La situación de Borinsky despertó la defensa durante esta mañana de Pablo Tonelli, el diputado nacional que representa a JxC en el Consejo de la Magistratura . Según el legislador, no son graves encuentros entre el magistrado y el ex presidente en el marco presunto de partidos de paddle y fútbol que el líder PRO disputaba con miembros del Poder Judicial. "Ocuparse de que un par de jueces tuvieron un par de reuniones con todo lo que está pasando, me parece una nimiedad. Es un punto de vista que sean inapropiadas estas reuniones", argumentó.No se expresó en el mismo sentido el titular de la Asociación de Magistrados,, quien habitualmente no coincide con los puntos de vista del Gobierno nacional, pero en este caso contradijo al macrismo. "Se justifica hacer una investigación sobre este punto por el canal que corresponde, que es el Consejo de la Magistratura", dijo., sostuvo.Según información publicada por Ámbito, el encuentro ya se avizoraba no menos que complejo siempre bajo el conocimiento de que llegaría una sucesión de pedidos y escritos que ingresarán con dos de los protagonistas que estarán online:-que se vio con el ex presidente en Olivos y la Rosada- y-que fue seguido a la quinta-.La cantidad de visitas de este último eclipsó las del actual presidente del máximo Tribunal Penal cuyo proceso disciplinario se abrió en el Consejo de la Magistratura y a la par en una denuncia penal por la relación de varias de sus decisiones judiciales y la cronología de visitas al entonces presidente.Borinsky ya hizo trascender explicaciones, que enlazan su rol como titular de la comisión de reforma del código penal con su gusto por practicar deportes en viviendas presidenciales. Hay pocas chances de que satisfagan las dudas de sus colegas camaristas teniendo en cuenta lo ocurrido hace poco más de un mes con Hornos ante el mismo panorama.Así las cosas, hay expectativa por ver cómo justifica Borinsky ante sus pares lo que trascendió y qué actitud toma Hornos, apuntado por el mismo tipo de falta. También se espera una avalancha de nulidades, recusaciones y hasta “cosa juzgada írrita” en varios expedientes en trámite.