El camino de Vidal: fuertes críticas a la economía de Macri, elogio a Kicillof y deseo "irracional de ser Presidenta

El regreso de María Eugenia Vidal a la escena política es algo que genera expectativas para la oposición. Es que la decisión de ser candidata en las legislativas de este año puede ser el punto de inflexión que rompa el tablero de roscas en Juntos por el Cambio. Se insiste, lo que puede llegar a conducir y ordenar las relaciones de fuerza entre los halcones y palomas es la decisión de la ex mandataria. Luego de un bajo perfil público, Vidal revisa ejes de gestión y apunta contra los errores de la gestión presidencial de Mauricio Macri.

Lo autocritica da lugar también a los errores económicos de la administración de Mauricio Macri. “Me tendría que haber diferenciado más, tanto interna como externamente, cuando creí que el gobierno nacional estaba cometiendo errores, sobre todo en 2018, porque en 2019 ya era tarde –agrega–.”, disparó.

Las semanas que vienen dirán si será candidata o no. Lo cierto es que el deseo está presente. El artículo del diario de los Mitre, dice que “Vidal reconoce que quiere ser candidata a presidenta” y que “internamente propone una definición por consenso de las candidaturas”. El tiempo dirá si habrá PASO o no, entre los dos dirigentes más importantes del PRO

La Nación dio a conocer algunos párrafos del libro Mi Camino en el que "Mariu" - como ella misma usa sus nombres en diminutivo - pretende replicar el éxito de Sinceramente. En el artículo del diario de los Mitre se describe las funciones del ex ministro de Economía Hernán Lacunza, quien elabora un informe periódico sobre la economía nacional.En uno de ellos, sentenció un panorama crítico sobre la actualidad, que devino en la pregunta de Vidal:. Y continuó, según la nota de Damián Nabot: “Si así era, no hizo mella. Vidal ya les reconoció a sus colaboradores su ´vocación irraciona` de ser candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, su ambición por suceder a Alberto Fernández”.Estase presenta como algo positivo en el diario. No obstante, las decisiones que tome la ex gobernadora este año serán producto y especulación de cara al 2023. Sus ojos están puestos en las presidenciales, pero resulta obvio que una buena performance este año la podría proyectar de mejor manera para el 2023. Sobre todo, por las imposibilidades electorales de Horacio Rodríguez Larreta.“La verdad es que la provincia de Buenos Aires se cambia desde la presidencia, porque el problema es estructural. Y mirando hacia atrás, me tendría que haber encerrado menos en la gobernación e involucrado más en las decisiones del gobierno nacional.es muy protagonista en el gobierno nacional”, remarcó elogiando al actual mandatario bonaerense pero asentando diferencias.Tambien reflexionó sobre el actual estado de situación del gobierno de Alberto Fernández poniendo de relieve la situación que padecía Mauricio Macri tanto en el cenit como en las postrimerías de su gestióndijo la ex mandataria.