Después de dar positivo de coronavirus, Servini de Cubría amenaza con "no hacer" las PASO

La, confirmó este jueves el cuadro positivo de coronavirus luego de haber recibido la primera dosis del fármaco contra el Covid-19, y alertó que "si no se vacuna" su "gente, no se van a hacer" las próximas elecciones"Nosotros en la justicia penal no podemos dejar de trabajar. He hecho distintas burbujas y tengo siempre trabajando gente", fustigó la magistrada en diálogo con América TV, al expresar supor no haber recibido la inmunización completa con la segunda aplicación."Más que sorprendida estoy enojada, porque a mí me citaron para la segunda dosis el 26 del mes pasado, tenía hasta el lugar para vacunarme, el Club Italiano. Yo me tenía que vacunar a las 15 y una hora antes me dijeron que me suspendían la vacuna", reclamó.La jueza federal reveló además que se comunicó con el vicejefe de Gobierno porteño,, a quien le pidió "que por favor tratara de darle la segunda vacuna", porque ella "está trabajando". Cabe señalarse que la decisión de diferir la segunda inoculación fue tomada para todos y respecto de los fármacos de todos los laboratorios y en acuerdo con, en este caso, la gestión porteña.advirtió además queal ser consultada por la celebración de las PASO prevista para agosto."Si en pocos días no se vacuna mi gente, yo te digo que no se van a hacer. No voy a exponer a 25 personas que están todo el día trabajado a que se enfermen", amplió.Para la magistrada,, y se lo estoy diciendo al Presidente. Se ha manejado irresponsablemente".Este miércoles se reúnen, desde las 19, el ministro de Interior,, y el presidente de la Cámara de Diputados,, con los tres presidentes de los bloques que conforman Juntos por el Cambio: Juan Manuel López (Coalición Cívica), Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (PRO).La idea es dar forma a la propuesta oficial de suspensión o postergación de las próximas PASO por elante la pandemia de coronavirus, que viene corroborándose en los indicadores oficiales.No obstante, la mesa nacional deya dio a conocer un comunicado en donde rechazaron la planteo del Frente de Todos, al sostener que no recibieron "ninguna propuesta concreta por parte del poder ejecutivo nacional", y que de haberla "tiene que significar una mejora estructural y no solo para esta elección", cosa que parece lejos de la realidad ya que el elemento clave es el estado sanitario por la pandemia."Frente a la situación que estamos atravesando nos parece inoportuno estar discutiendo sobre cuestiones electorales, en lugar de enfocarnos en la evolución de la situación sanitaria, la falta de vacunas en la escala necesaria, la inflación, el aumento de la pobreza, la inseguridad y los problemas cotidianos que sufrimos los argentinos por la falta de empleo, el cierre de negocios y la caída de la actividad económica. Estamos en contra del cambio de las reglas de juego.", acusó el bloque opositor.