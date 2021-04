El Frente de Todos consiguió el dictamen para el DNU de las restricciones y está a un paso de la ratificación

Los dos decretos presidenciales con las nuevas medidas para mitigar los efectos de la segunda ola de coronavirus, entre ellas la suspensión de clases en AMBA por dos semanas, recibieron hoy aval parlamentario en la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que pasó este mediodía a la firma el dictamen favorable con el apoyo del Frente de Todos y objeciones de Juntos por el Cambio

A partir del tratamiento en comisión, la bancada del Frente de Todos tiene la posibilidad de aprobar el dictamen del DNU en alguna de las dos cámaras para confirmarlo definitivamente. En este punto, lo hará en el Senado como primera instancia, donde tiene un número amplio, ratificar rápidamente y sin correr ningún peligro. “Vamos a tratarlo en el Senado cuanto antes”, confirmó el titular de la bancada oficialista, Mayans

El presidente de la Bicameral, el diputado del FdT, confirmó el pase a la firma del dictamen, mientras que el jefe de los senadores del oficialismo,, adelantó que tratarán "darle tratamiento lo antes posible en el Senado" y que espera que la Cámara de Diputados también acompañe.En primer lugar, en la reunión bicameral se ratificaron las autoridades de la comisión, que tiene como presidente a Cleri (Santa Fe) y como vice al senador radical(Formosa), que hace días estuvo en su provincia con el gobernadorEl diputado oficialistaargumentó la posición a favor de ratificar el decreto., dijo el tucumano, en referencia al trabajo publicado por la revista internacional Nature, frecuentemente usada por la oposición para cuestionar la vacuna rusa, antes de que The Lancet le diera su aval.Por su parte, el macristaconsideró que no creen que "el DNU tenga que reemplazar al Congreso, no hay excepcionalidad con respecto al funcionamiento del Congreso", ya que, según expresó, están "funcionando bien". Y agregó: "No existe razón alguna para que el Gobierno sustituya la facultad del parlamento de legislar”.La oposición remarcó que “el DNU 241 legisla sobre la educación que es una facultad propia de las provincias y que define sus autonomías”. En este sentido, criticaron al gobierno por realizar “un ejercicio de poder de policía que tampoco ha sido delegado por las provincias al gobierno nacional”.Por su parte, la diputada del Frente de Todos,, aseguró: "Todos tenemos la mejor voluntad, creo que el número de muertos de ayer debe alarmarnos, esto es dinámico, hoy podemos decir que los chicos deben ir a la escuela y mañana la situación me obliga a decir que tenemos que cerrarlas”.Mientras que para ser avalado necesita una sola sanción positiva, para su rechazo requiere de la votación en contra de ambas cámaras, con lo que el visto bueno en la Cámara alta lo blindaría. El DNU firmado por el Presidente el pasado 15 de abril es el eje principal del debate político, con un fallo de la Justicia porteña que habilitó las clases presenciales en la Ciudad y otro de la Justicia Federal que ordenó mantenerlas suspendidas hasta que falle la Corte Suprema.