La agenda de Macri: vacaciones en Córdoba, clases sobre Sarmiento con Laura Alonso y sorteo de sus libros

Pese a la suba de contagios de coronavirus y la saturación de hospitales públicos y privados que ya incluso preocupa a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y sin importar las discusiones entre sus correligionarios de Juntos por el Cambio y el Gobierno nacional,Llamativamente, aunque en sus posteos en redes sociales se muestra preocupado y crítico por la marcha del Gobierno nacional en general, se expresa contrario a las medidas de cuidado contra el coronavirus - como la suspensión de las clases presenciales por 15 días o las restricciones a la circulación - , no limitó la posibilidad de volver a descansar, esta vez en Córdoba, la provincia que supo acompañarlo con el voto en varias oportunidades incluso a contramano de la voluntad del resto del país.El ex presidente está allí, descansando en las sierras, desde este fin de semana y permanecerá unos días en una estadía en la que mezclará vacaciones con reuniones políticas., cuando este miércoles almuerce con dirigentes en una casa aledaña a la que ya está hospedado.Al asado, quee será el menú, fueron invitados 20 dirigentes del PRO provincial, entre ellos el presidente del partido “amarillo” cordobés,Por protocolo Covid, serán sólo 20, según hicieron trascender. Otro de los invitados es Gustavo Santos, titular de la Fundación Pensar y aspirante a estar en los casilleros más importantes en la listas legislativas, empujado por Macri. También los legisladores Darío Capitani y Alberto Ambrosio, entre los principales.Mientras el presidente Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta suben el voltaje de la disputa política por las clases presenciales,El ex presidente se anotó en un curso sobre, particuarmente los viajes del prócer por el mundo, que dicta la ex directora de la Oficina Anticorrupción, habitué de agresivas publicaciones en redes sociales. Los encuentros se dan de manera asincrónica, lo que le evita al líder PRO asistir a clases en vivo., escribió Macri en sus redes sociales.Alonso le contó detalles de la movida a Clarín y cómo Macri no sabía mucho del prócer: "Él ve los videos y nos intercambiamos mensajes. Charlamos de Sarmiento y sus viajes. Descubrió a un Sarmiento que nadie nos contó".La ex funcionaria le agradeció a Macri haber compartido la experiencia en sus redes sociales. "¡Gracias Mauricio Macri! Sé que disfrutas de este viaje con Sarmiento a sus 34 descubriendo y absorbiendo el mundo tanto como yo! Más info sobre #ViajesconSarmiento", twitteo la ex funcionaria al promocionar su curso.De esta manera, el ex presidente dejó en claro su fanatismo por Sarmiento, autor de "Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas", uno de los libros clásicos de la historia argentina. El curso está basado en los viajes que el prócer realizó a los 34 años por Estados Unidos, Argelia, Europa y Sudamérica entre 1845 y 1847.Las ventas del libro que, con la pluma de escritores profesionales que integraron su gestión, Macri publicó este año parecen no haber alcanzado las expectativas depositadas a un mes de su lanzamiento. Por eso,“¿Querés ganarte un ejemplar de "Primer tiempo" firmado? Para agradecerles el apoyo a mi libro voy a sortear 20 ejemplares de ´Primer Tiempo` firmados, diez en Instagram y otros diez en Facebook. Para participar comentá en esta publicación #QuieroPrimerTiempo”, compartió Macri sobre el libro con el que se comparó con Nelson Mandela, junto a un video en el que explica su moderna ocurrencia.Según Macri, "muchos" de sus seguidores le venían pidiendo que sorteara libros, ejemplares a los que le agregó el valor agregado de que las unidades sorteadas van con su firma.