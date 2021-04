Coronavirus en Argentina: las tres opciones que analiza Alberto Fernández

La segunda ola de contagios de coronavirus ingresa en una nueva etapa de evaluación y el presidente Alberto Fernández encabezó este lunes una reunión con el equipo de expertos que asesora a la Casa Rosada en la lucha contra la pandemia.

Ayer la pandemia marcó una nueva cifra alarmante 537 compatriotas fallecieron por covid. No hay razón para pensar que en los próximos días habrá menos casos. Tenemos que ir a una cuarentena de verdad Un día de inicio, un día de final y donde todo está cerrado, absolutamente todo. pic.twitter.com/jByQDXGArH — Sergio Berni (@SergioBerniArg) April 23, 2021

A cuatro días de que venza elque instauró el 16 de abril nuevas restricciones, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires,, inisitió que el escenario epidemiológico actual requiere de"Va a haber que tomar medidas duras. Van a entrar todas las cosas. Hay un montón de municipios con clases presenciales. Si no se hubiesen tomado las medidas del año pasado hubiésemos tenido 120.000 muertos. Cuando colapsa el el sistema, nadie entra al hospital ni te van a buscar a tu casa porque no hay ambulancias", advirtió el funcionario en diálogo con Canal 13.Posición similiar había esbozado el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, aunque a su criterio, el refuerzo de las prohibiciones debería traducirse en una, postuló el funcionario en redes sociales.En tanto, el jefe de Gobierno porteño,, volvió a rechazar la posibilidad de avanzar con la suspensión de las clases presenciales, tal como lo indica el DNU de la Casa Rosada; normativa que fue ratificada por el Juez en lo contencioso y administrativo federal,Por la suspensión de las clases presenciales en el 2020, hay chicos que no saben escribir su nombre", insistió el líder de Juntos por el Cambio durante su intervención en el Council de las Américas, sin embargo desde la admistración porteña ya no dan por descartado la puesta en marcha de "más restricciones".“Todavía no cumplimos los 10 días del segundo grupo de medidas. Si con el segundo grupo de medidas no descendieran los casos, entonces necesariamente hay que acompañar nuevas medidas. Lo que decimos es que las medidas tienen que ser en base a la evidencia y la evidencia hay que explicársela a la gente con toda claridad para que pueda comprender por qué proponemos lo que proponemos”, anticipó el ministro de Salud de la Ciudad, Fernan Quiros.Larreta no adhiere a la idea de cuarentena total o fase 1 aunque sí muestra las primeras señales de preocupación por las camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI):El último actor clave para la decisión final de Alberto Fernández es el equipo de expertos.En diálogo con Política Argentina , el infectólogo e integrante del cuerpo asesor, Luis Cámera, consideró quees necesario mantener la estrategia de cierre actual, aunque instó a que se refuercen los controles en la circulación., apuntó el profesional sanitario.Para Cámera, el- hoy epicentro de la pandemia -, por lo que el problema más próximo es que "si nos quedamos en una meseta muy alta", escenario que "depende de qué es lo que hace la población".