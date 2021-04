El procurador interino Casal sumó ocho propiedades y cuadruplicó sus ahorros desde que fue designado por Macri

fue designado como procurador interino por el gobierno deallí por el 2016 el letrado declaró dentro de sus bienes tan solo tres propiedades, 135 mil dólares y poco más de 700 mil pesos. Llamativamente, tres años después él mismo dijo contar con once propiedades, 8 mil dólares en una cuenta bancaria y la friolera de 430 mil dólares en efectivo, además de tener acciones en empresas como Pampa Energy, Telecom y Edenor, entre otras.Esto fue lo que llamó la atención del diputado del, quien durante la reunión de la(MPF) definió a la declaración jurada del magistrado como ", expresó Tahilade al tiempo que evalúa presentar una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.denunció el diputado y contó que en estos años "cuadruplicó" sus ingresos, al pasar de tener 135 mil dólares a más de 400 mil, según la declaración jurada a la que accedió después de meses de presión., expresó en la reunión de la bicameral en la que Casal fue denunciado –además- por permitir reuniones de fiscales con el ex presidenteAsí el legislador recordó que en octubre de 2018 firmó un dictamen en una causa donde promovieron una demanda contra Edenor dictaminando a favor de la compañía,y mencionó otra contra el extitular de Anses del macrismopor el manejo de acciones de Petrobras, de las que, añadió, también invirtió.Finalmente, Tailhade mencionó que el procurador interino tiene acciones en el Standard Chartered Bank,, especuló el diputado del Frente de Todos.La presentación de Tailhade no se encontraba en la agenda, por lo que tomó sorpresivamente a los integrantes deque intentaron sin éxito frenar al legislador oficialista. La primera en salir en defensa del procurador fue la senadora nacional por el radicalismo tucumano,, quien acusó al diputado de hablar, pero prometió que "si de alguna de las declaraciones que presenta tiene pruebas, voy a ser la primera en apoyarlo".Por su parte el senador cordobés peronistaconsideró que, propuso el legislador. Durante toda su exposición,aclaró que los datos que estaba brindando eran parte de una primera lectura de la declaración jurada, y afirmó que eran sospechosos ante el importante crecimiento del patrimonio del procurador interino desde que asumió ese puesto.AÑO 2016AÑO 2017AÑO 2018AÑO 2019