Soria advirtió que el fallo de la Corte "lleva al limite el funcionamiento institucional"

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, advirtió este martes que el fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor del amparo presentado por la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presidencial, "lleva al limite el funcionamiento institucional".

El fallo de la CSJN es una decisión política que lleva al limite el funcionamiento institucional. Pero las consecuencias no son políticas: se miden en vidas. — Martin Soria (@MartinSoria_) May 4, 2021

"El fallo de la CSJN es una decisión política que lleva al limite el funcionamiento institucional. Pero las consecuencias no son políticas: se miden en vidas", alertó el funcionario en redes sociales.Soria señaló que "avalar" que "cada provincia o ciudad pueda hacer lo que quiera" para enfrentar el Covid-19, es "aceptar la derrota contra el virus" y acusó al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de haber "judicalizado la pandemia con una clara intención electoral"."Avalar que cada provincia o ciudad pueda hacer lo que quiera para enfrentar la pandemia, es aceptar la derrota contra el virus. La autonomía de la CABA, como la de las provincias, no es absoluta. El COVID trasciende fronteras y requiere políticas sanitarias federales. Larreta judicializó la pandemia con una clara intención electoral", apuntó el titular de la cartera de Justicia.En este sentido, el funcionario repasó la postura inicial que había egrimido la administración porteña en 2020 "con la mitad de los casis de ahora"."El año pasado, con la mitad de casos que ahora, adhirió a todos los DNU. ¿Por qué cambió ahora?", continuó.Finalmente volvió a acusar de "lamentable" que el máximo tribunal se haya "prestado a este juego" con un "argumento falaz", y anticipó que buscarán las "vías necesarias para cuidar la vida de todas y todos"."Lamentablemente, la CSJN se prestó a este juego. Con un argumento falaz, afirma que "no habla de políticas sanitarias", pero en los hechos es eso lo que está haciendo. ¿Se va a hacer cargo de las consecuencias que genere esta decisión irresponsable? Ninguna política aislada va a poder frenar la pandemia. Lejos de posturas caprichosas buscaremos, como siempre, las vías necesarias para cuidar la vida de todas y todos", concluyo.