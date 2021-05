Federico Storani consideró que el fallo de la Corte fue salomónico

“El fallo fue salomónico. Primero porque la cuestión de fondo se tornó abstracta porque el tiempo de vigencia del DNU se había expirado. Además no se pronunció sobre el fondo del tema”, dijo Federico Storani al referirse a la decisión de la Justicia sobre el DNU presidencial

Por lo tanto, para Storani,De todas formas, señaló queA los ojos del ex vicepresidente de la UCR,. Y agregó, en un tono diferente al dominante en Juntos por el Cambio. “Yo le deseo que por el bien de todos los argentinos esto fuera distinto. El conflicto que se suscitó entre un subsecretario de Energía y el Ministro de Economía es muy negativo”, dijo al referirse sobre la discordia entre“Se hizo mucho ruido sobre un tema que se tendría que haber resuelto de otra forma”, insistió en ese punto, vinculado a diferencias entre ambos funcionarios alrededor de la suba de tarifas eléctricas, que escaló al punto de que se difundió la supuesta renuncia de Basualdo, cosa que finalmente y por ahora no ocurrió.Por otra parte, también rechazó las críticas dey su actitud de irse a Miami siendo contacto estrecho de COVID., disparó.Por último, destacó la voluntad de consenso por parte de Fernández en las últimas semanas hacia los gobernadores. “Desde siempre manifieste la necesidad de buscar políticas de consenso”, sostuvo al recalcar, no obstante, la necesidad de que el Consejo Económico Social salga por el Congreso y no por DNU. Asimismo, se manifestó en contra de la “hipocresía de algunos gobernadores como el de Corrientes o el de Jujuy”., concluyó.