Una denuncia de Ocaña y el fiscal de la causa Memorándum, el impulso al allanamiento a AFA

Lo hizo a través del cuestionado fiscal Eduardo Taiano, uno de los partícipes necesarios en la polémica causa del Memorándum con Irán, que ordenó esta medida para pedir documentación relacionada a contratos de imagen

encontró un resorte judicial propio para impulsar el allanamiento de anoche en las oficinas que la Asociación del Fútbol Argentino tiene en la calle Viamonte 1366.No es la primera vez que Ocaña denuncia a, el titular de AFA, pero la movida le terminó costando perder un juicio por calumnias e injurias contra el dirigente. En 2017 el único dirigente argentino que no pasó un examen de idoneidad fue justamente, quien fuera derrotado en Boca Juniors pora finals de 2019.Justamente el "Tano" es apuntado como presunto autor intelectual de la maniobra que involucra a un fiscal y una dirigente que, en ambos casos, son cercanos al signado como operador judicial de Mauricio Macri.En su denuncia,. Luego de que no prosperaran las presentaciones inicialmente, Taiano -el fiscal que investigó a periodistas denunciados por el macrismo, entre otros escándalos- ordenó las medidas llevadas adelante con total normalidad en el edificio del centro porteño.Hace un mes, el abogadopublicó en Twitter que se habían juntado a cenar, presidente de la Liga Profesional, el lobbysta-jefe de los fiscales deen la Ciudad- y el jefe de la mesa judicial macrista, Angelici.En la cena que llevaron adelante en una reconocida parrilla del barrio de San Telmo, el "binguero" -como llaman a Angelici por sus empresas del juego- comenzó a tejer en línea con el conductor de Showmatch sus intenciones de dinamitar el poder de Tapia, según indican las versiones.A sabiendas de que en la calle Viamonte el apoyo hacia el presidente de AFA es total de parte de todos los clubes del ascenso metropolitano y federal, se les sumó la preocupación de que Tinelli y Angelici no cuentan ni con el apoyo de la mitad de la Liga Profesional, una tarea en la que fracasó -a pesar de las presiones ejercidas- el gerente Eduardo Spinosa.Este viernes se conoció la carta pública a través de la cualse toma licencia de la presidencia de San Lorenzo en medio la crisis futbolística del club. Luego de la mencionada cena con parte de la mesa judicial del expresidente, no fue invitado o decidió faltar a la reunión convocada por el presidente Alberto Fernández al Consejo contra el Hambre del último viernes. Lo concreto es que no estuvo y sí era parte anteriormente.Al día siguiente se mostró recorriendo el vacunatorio de San Lorenzo en el Bajo Flores con Rodríguez Larreta. Tinelli, según versiones, parece tener apuntada su mirada política a la AFA y, tras su público alejamiento de Macri con duras críticas, sí se muestra más cerca del ala moderada de Juntos por el Cambio, donde encuentra mejor sintonía con, pareja dey representante de Turner, la empresa que no liberó el Superclásico en medio de una pandemia.