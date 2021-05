La Mesa de Enlace bloquea la comercialización de carne por 8 días en protesta por el cierre de las exportación

la Mesa de Enlace ya anunció como protesta un bloqueo a la comercialización de todas las categorías de hacienda vacuna durante 8 días a partir de este jueves

A menos de 12 horas del anuncio por parte del Gobierno del cierre de las exportaciones de carne vacuna por 30 días para intentar frenar la interminable suba de los precios,La medida, decidida pora través de un encuentro virtual de una hora, comenzará este jueves 20 desde las 0 horas hasta las 24hs del viernes 28, donde no se venderá hacienda.Luego de la reunión, las entidades en conjunto emitieron un comunicado en el que expresaron su rechazo a la medida ”que sin duda perjudicará a toda la Argentina”, argumentaron. Asimismo, informaron que este mediodía darán una conferencia de prensa virtual donde ampliarán el alcance de la medida, explicanado “el disgusto de los productores”.Al dar a conocer su medida, el presidente Alberto Fernández reunió a la industria frigorífica, con la cual puso en marcha un acuerdo con el Gobierno para el abastecimiento de 8 millones de kilos de carne a precios reducidos. Hoy, además, el mandatario explicó la medida en una entrevista radial en la que no descartó otras determinaciones que también apunten a frenar la inflación desmedida de la carne.“El Presidente de la Nación expresó su preocupación por el crecimiento sostenido en los últimos meses en el precio de la carne vacuna en el mercado interno. Durante la reunión también se evaluaron diferentes acciones a implementar con el objeto de restringir prácticas especulativas, mejorar la trazabilidad en el comercio exterior y combatir prácticas de evasión fiscal. Algunas de esas medidas ya han sido adoptadas y otras serán implementadas en los próximos días. Mientras se avanza con dichas medidas, se procederá al cierre de las exportaciones de carne vacuna por un período de 30 días”, dijo anoche un comunicado del Ministerio de Desarrollo Productivo tras el encuentro del jefe de Estado con la industria frigorífica.En diálogo con LN+, el presidente de la SRA,, remarcó que “el disgusto por esta medida es enorme” y agregó: “Tropezamos con la misma piedra, le hace muy mal a la Argentina. No puede ser que sigan avanzando con medidas que más que nada buscan distraer como objetivo final, porque vemos cosas severísimas con el aspecto sanitario, un avance sobre la justicia sin precedentes, la vuelta de una gira sin resultados, una economía descontrolada y toman estas medidas muchas veces para provocar. Bueno, acá estamos”.