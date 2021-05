Tinelli usó una denuncia trucha del macrismo para defenderse por la falta de protocolos en Showmatch

se acercó al aparato judicial que jugó para Mauricio Macri. Ahora reflota una denuncia de Graciela Ocaña que fue desestimada en la Justicia y que sirvió para la persecusión judicial contra exfuncionarios de Cristina. Tinelli que cenó hace varias semanas con Daniel Angelici, el consultor y operador Guillermo Seita y Juan Bautista Mahiques, muestra cómo -sin amigos en el Gobierno nacional-. Ahoraque fue desestimada en la Justicia y que sirvió para la persecusión judicial contra exfuncionarios de Cristina.

#Medios 📺 | El momento en el que Marcelo Tinelli salió a cruzar al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, reflotando una denuncia falsa del macrismo pic.twitter.com/xEHhSPuVdg — Política Argentina (@Pol_Arg) May 20, 2021

Marcelo Hugo Tinelli apuntó contra el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán luego de que diga algo que vimos todos los argentinos y las argentinas: hizo una fiesta "clandestina" disfrazada de show televisivo transmitido para toda la Argentina en medio del peor momento de la segunda ola de coronavirus.Que lo diga la gente está todo bien pero ¿Qué lo diga el Ministro de Salud? Raro, raro”, señaló Tinelli, mostrando todo su enojo.En la misma línea siguió despotricando contra el ministro y el gobernador Axel Kicillof: "En febrero de este año una pericia oficial demolió las acusaciones sobre el Plan Qunita, aquella iniciativa destinada a darle a cada madre de bajos recursos un kit para los primeros seis meses de vida de su bebé.Los peritos destrozaron a la denunciadora macrista: "La distancia entre los barrotes de esta cuna es peligrosa para un bebé”; “los materiales no cumplen con lo solicitado”; “el kit de la licenciada Ocaña no contempla todos los ítems requeridos en la licitación”.Desde el punto de vista del precio, los peritos señalaron que no se puede establecer un precio que sirva como referencia porque el kit no existía en el mercado. Sin embargo, la Sindicatura General de la Nación estableció un precio indicativo de 7.479 pesos, cerca de los 7.850 a los que licitó y dentro del 10 por ciento de margen que permiten las normas.El expediente, antes de conocerse estas pericias que lo demuelen, había sido elevado a juicio oral, que no se haría este año. La situación actual es que la defensa de todos los imputados -incluye a Aníbal Fernández, Gollán, Nicolás Kreplak e incluso empleados sin responsabilidad del Ministerio de Salud- ya pidieron que la causa se cierre por inexistencia de delito. Una vez que se hayan expedido todos los defensores, lo hará la fiscal Gabriela Baigún. Incluso, según fuentes al tanto de la causa, si ésta decidiera seguir con la acusación, cosa que no parece viable, la maniobra del macrismo que citó Tinelli está terminada.insistió el otrora integrante de la Mesa del Hambre, desconociendo las mencionadas pericias o a sabiendas de las mismas y con solo intenciones mediáticas.“Ni me voy a meter con la tele que habla de la tele. Hoy vine con ganas de empezar a decir.así que olvídense, cumplimos todos los protocolos. Nada más”, cerró visiblemente irritado quien está cada vez más solo y sin proyectos políticos ni deportivos.