Clave: Alberto Fernández mano a mano con Ángela Merkel por la negociación con el FMI y el Club de París

el presidente Alberto Fernández mantendrá este miércoles una reunión clave por videoconferencia con nada más y nada menos que la canciller alemana Angela Merkel, con varios temas en agenda, pero con el plato fuerte principalmente en la negociación por las deudas heredadas con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París

Con este diálogo en el bolsillo que completa el tablero europeo, Fernández ya puede avanzar en lograr un consenso similar con los Estados Unidos, el socio principal del Fondo Monetario Internacional

Desde la Residencia de Olivos y a partir de las 10,Este diálogo virtual, según trascendió, fue acordado durante la gira de Fernández por Portugal, España, Francia e Italia, durante una conversación telefónica en la cual Merkel le pidió a Fernández "hacerla en forma remota" desde Buenos Aires "en los próximos días", debido a las restricciones de circulación que hay en ese país.El apoyo de líderes europeos para la reestructuración de las deudas con el Club de París y el FMI, y el encuentro en Roma con la directora del FMI,, fue el saldo de la gira por Europa que el propio Fernández calificó como "muy productiva".En sus encuentros con los líderes europeos, el mandatario argentino recibió el apoyo en su postura para la renegociación de la deuda contraída por el Gobierno anterior con el FMI, así como también el respaldo a la eliminación de las sobretasas que cobra el organismo multilateral de crédito. De hecho, Alberto dijo que su par francés,, atendía las "necesidades (argentinas) ante el Club de París”.Durante ese viaje, el Presidente había adelantado que en los próximos días se comunicaría con la canciller alemana y, así "ya el escenario europeo quedará cubierto".La última vez que se vieron personalmente Fernández y Merkel fue en enero de 2020, antes de la pandemia y con un mundo completamente diferente. El líder argentino recién había asumido y se comenzaban las negociaciones por el préstamo multimillonario de USD 56.000 millones que pidió el expresidenteal FMI para afrontar gastos de déficit presupuestario por no poder acceder a mercados privados y con la excusa de no emitir para no generar inflación, cosa que sí ocurrió y en porcentajes récord.Merkel y Fernández tienen buena sintonía. El trato de ella hacia Argentina es riguroso y amigable, pero siempre exige un plan económico, que aún no desenfundó el oficialismo con sus distintas corrientes internas. No obstante,El respaldo político de Merkel es clave para lograr un acuerdo con el FMI y el Club de París.Por otra parte, el Presidente planteará a la canciller alemana su perspectiva sobre las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, la necesidad política de revisar los términos comerciales del acuerdo Mercosur-UE y el impacto del Cambio Climático en la agenda globalEn diciembre pasado, cuando participó por videoconferencia de la 26° Conferencia Industrial Argentina, el presidente argentino sostuvo: “Ahora, es verdaderamente importante recuperar la confianza con los acreedores internacionales y de los actores del mercado. Lo cual, naturalmente, requiere que la Argentina lance una clara señal política, que el acuerdo pueda llevarse a la práctica tal como se pretende”, reclamó entonces.La semana pasada, cuando parte del gabinete estaba en Europa, el jefe de Gabinete de la Cancillería argentina, Guillermo Justo Chaves, mantuvo un encuentro con el embajador de Alemania, Ulrich Sante. Dialogaron de inversiones y cooperación en educación técnica. Además, coordinaron de talles de la visita que hará al país el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, para el días 16 y 17 de junio. Unos días antes estará en el país el español Pedro Sánchez.