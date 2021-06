Bullrich se reunió en secreto con exempleado de Bonadio procesado por espionaje que luego trabajó para Larreta

Patricia Bullrich mantuvo un encuentro que ocultó con un ex empleado del fallecido juez Claudio Bonadio devenido espía de la AFI bajo la órbita de una dirección conducida por el angelicismo, que luego fue procesado por espionaje ilegal y eso no le impidió trabajar en la Ciudad para Horacio Rodríguez Larreta

Angelici, Miguens, D´Alessio, todos visitantes de Bullrich. Del otro lado, Stornelli - procesado por espionaje y extorsionesy también con un encuentro con "Pato" - y Carrió

Otro dato polémico es que pese a sus antecedentes de por sí cuestionables y que luego se convirtieron en un procesamiento, pasó de la AFI al gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta

El capítulo de los encuentros cruzados entre jueces, fiscales o espías con integrantes de Juntos por el Cambio durante el gobierno de- incluido el propio ex presidente - mientras se definían causas clave no para de generar apartados. Ahora se descubrió queSe trata de Bernardo Miguens y es uno de los ex espías de la AFI que dirigíanque se reunieron con la actual titular del PRO cuando oficiaba como ministra de Seguridad.Resulta que, entre sus antecedentes, Miguens tenía en el CV con el que llegó a la ex SIDE haber trabajado en el juzgado de Bonadio. De una instancia del lawfare a la otra, podría decirse.Como publicó el portal ElDestape a través de un artículo, quien hoy se sabe que entró en secreto a reunirse con Bullrich está procesado por espionaje ilegal junto a una treintena de agentes de inteligencia y penitenciarios en una causa iniciada en los tribunales de Lomas de Zamora. El encuentro con "Pato" fue el 7 de noviembre de 2017, tal como se desprende del listado de ingresos al ministerio al que accedió ese medio mediante un pedido de acceso a la información pública.El agente que se encontró con Bullrich en su ex ministerio en secreto pasó, tras abandonar su trabajo con Bonadio, a reportar en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI, bajo las órdenes de su titular, Juan Sebastián "Enano" De Stéfano. Este último es un hombre que como contó Política Argentina reportaba a Majdalani para seguir los operativos de espionaje ocultos, pero que actuaba bajo la supervisión del Daniel "Tano" Angelici , uno de los puntales fuertes de Macri en la justicia porteña que salió eyectado de Boca por los votos.La visita de Miguens a Bullrich – quitada del registro público de audiencias - tiene correlato con su lugar en la ex SIDE: el informe sobre el espionaje ilegal 2016-2019 que elaboró la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia dice que “a mediados del año 2017 fue designado Jefe de Departamento de Oficios”.El mismo texto cuenta de qué se trata el trabajo que le tocó:. Llamativamente, poco después de llegar a ese puesto Miguens visitó a Bullrich en su despacho de la cartera de Seguridad.Con Macri afuera de la Casa Rosada se conocieron e iniciaron las causas judiciales sobre las tareas de inteligencia ilegal que se realizaban desde la AFI. Allí cayó Miguens: fue procesado en los tribunales de Lomas de Zamora por el espionaje a los detenidos “en el sistema IRIC en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal”.En el expediente se consignó que también espió de forma ilegal a “sus abogados; familiares; allegados e integrantes de organizaciones políticas y sociales con las que aquellos se vinculaban”. Algunas víctimas, por ejemplo, fueronParticularmente a Miguens se lo acusa también de “la falsificación ideológica de documentos públicos”. Esto es armar coartadas judiciales para esconder el espionaje ilegal. Es una de las tareas posibles de la dirección de Jurídicos del angelicismo para el “Jefe del Departamento Causas judiciales”.En la investigación además lo ubican como un actor clave de la "Operación Puf". Aseguran que fue uno de los responsables de la filtración de las escuchas ilegales en la cárcel de Ezeiza que salieron de la AFI con la caída de(otro que se reunió con Patricia) en febrero de 2019.Esas intervenciones telefónicas terminaron en manos del fiscal Carlos Stornelli (que también visitó a Bullrich) y, cuyo espacio político (Coalición Cívica) inició una causa judicial en Comodoro Py con el objetivo de derribar el caso D’Alessio. En un extremo, Bullrich y Juntos por el Cambio; en el otro, Carrió y Juntos por el Cambio.Según la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, Miguens entró a la AFI en 2016 de la mano del agente Hernán Martiré Palacio, “con quien tiene una relación de amistad”. Este agente “le ofreció ingresar a trabajar en la Agencia ya que estaban buscando abogados con experiencia judicial”.En el Congreso, Miguens había dicho que su renuncia al juzgado de Bonadío ocurrió en 2015 y que entonces "comenzó a ejercer su profesión de forma particular". Sin embargo, percibió ingresos del Poder Judicial entre agosto de 2011 hasta agosto de 2016, cuando ingresó a la AFI. Es decir, directo de Bonadio a la AFI, para luego visitar a Bullrich y que luego las escuchas lleguen a Carrió.Miguens se desempeñó entre marzo del 2020 y fines de ese mismo año en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. Según el Boletín Oficial, fue elde Larreta.