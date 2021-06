Asistencia de Desarrollo Social en pandemia: Dinero que se recauda, dinero que va a la mesa de los argentinos"

"La pandemia lamentablemente está en una curva ascendente pero también las vacunas que están en ascendente. Hasta ayer teníamos 12 millones de vacunados, y en las últimas 48 horas entraron 3,5 millones de vacunas”

“Por ahí no llegamos a todos pero nuestra intención es llegar, no nos guardamos nada. Dinero que recaudamos, dinero que ponemos en la mesa de los argentinos”

Desde la Subsecretaria de Articulación y Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollos Social,, destacó los avances en materia de gestión de la pandemia y vacunación y lo describió como positivo “desde el primer día”., remarcó en declaraciones aTorres Guerrero señaló queenfatizó al remarcar que desde el Ejecutivo se ayuda “a los vulnerables y a las empresas para que no despidan gente”.Tras las declaraciones del ministro de Desarrollo Social,, el dirigente lanusense y presidente del Partido Parte, no descartó que haya otro IFE al insistir en la necesidad de continuar con las políticas de asistencia.“Hubo una ayuda para monotributistas, que llegó a alcanzar algo así como 1,5 millón de personas. Nosotros estamos constantemente como Gobierno asistiendo a la gente y viendo de qué forma seguir.”, dijo.Para el Torres Guerrero,. No podemos entender alguien que diga esas cosas. A veces da risa lo que dice, y a veces da tristeza porque fue nuestro presidente y nos hizo mucho daño”, expresó al ser consultado sobre las declaraciones del ex mandatario de Cambiemos en el programa de Mirtha Legrand.Por último, hizo hincapié en sus inquietudes relativas a la oposición. Consideró que Juntos por el Cambio “tiene grandes problemas porque dentro de la coalición hay subgrupos que están muy diferenciados”. “Están los que tienen responsabilidad ejecutiva o legislativa, y están los irresponsables comoEn el medio, hay matices”, analizó.E hizo una especial apreciación sobre la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad. “La democracia es el sistema menos imperfecto de todos pero (en nuestro país),indicó.Por último, manifestó sus críticas contra los peronistas que integran el espacio Hacemos de Diego Kravetz y apadrinado por Néstor Grindetti. “Es una táctica recurrente en ciertos políticos que recurren a lo que llamamos como “La Ambulancia”. Los descontentos que no pueden participar en nuestro espacio se van a otro. Hacemos es Cambiemos, pero le cambian el nombre a la ambulancia”, recalcó.