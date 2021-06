Durán Barba confesó que no sólo Macri sino todo su Gabinete cortaba "a eso de las 6 o las 7"

"No solamente era él: casi todos los funcionarios del gobierno de Macri eran así"

A más de una semana de queaprovechara su paso por la ex mesa de, hoy ocupada por su nieta, para contar que en plena crisis decidía "desconectarse" entre las 18 y las 19 para ver Netflix y retomar sus responsabilidades como presidente recién al otro día a las 7 de la mañana, siguen las repercusiones.En este caso, quien fuera el consultor estrella de Cambiemos,, reveló que esa costumbre de abandonar las responsabilidades de gestión entre las 18 y las 19 no sólo era propia de Macri, sino también de "casi todos los funcionarios de su Gobierno"., afirmó el gurú político que acompañó al líder PRO desde 2005 en adelante. Sin embargo, para él esa idea de dejar de trabajar temprano a "los políticos solemnes les enoja" pero a "la gente normal no le parece mal".En ese sentido, explicó: "Para mí, eso era muy extraño porque he vivido en México y allí es al revés: los políticos despiertan a las 6 de la tarde y terminan en cenas secretas en la casa de fulano y del otro y se pasan amarrando y haciendo pactos hasta la madrugada”.En una entrevista con radio Perfil,"Cuando te empiezas a pasar los semáforos en rojo y a estar rodeado de gente que te llama ‘excelentísimo’ te creés Dios y quedás idiotizado. Yo soy una persona normal: paro en los semáforos, voy a mi empleo… Porque, si no, te alocas. El poder atonta casi siempre. Es rarísimo que no suceda", dice Durán Barba para explicar su tesis, que mezcla soberbia y abuso de poder con poco apego al trabajo.Y continúa: