"No es momento de dirimir en medios quién va primero en la lista": mensaje a Bullrich por la interna en JxC

Para Hernán Berisso, “la gestión de la pandemia fue mala desde el principio porque hubo una visión setentista dado que no quisimos traer las vacunas que proveían de algunos países. Le dio prioridad a vacunas de ciertos países”. “El tema es que acá había que vacunar y no importaba que vengan de Rusia, China o de Inglaterra. El tema es que había que vacunar como lo hizo Chile y Uruguay”, dijo el diputado nacional del PRO en diálogo con Política Argentina.

A su entender, “este Gobierno se paro sobre una premisa equivocada que nos llevo a que un muy poco porcentaje de los argentinos tengan la primera dosis”. En este sentido, recordó que el presidente Alberto Fernández dijo que iba a priorizar la salud sobre la economía y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que no se compraron las Pfizer para ahorrar 60 millones de dólares.“Ahora preguntó:Gastamos el doble en las vacunas chinas. Nunca priorizó la salud sobre la economía y tampoco priorizó la salud. No estamos haciendo política con la vacuna, acá hay una realidad y es que la gente se está muriendo. El Gobierno le dio la espalda a ciertos laboratorios y preguntamos por qué”, remarcó.Por último, se refirió a la interna protagonizada por la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad junto con María Eugenia Vidal., recalcó.Y enfatizó: