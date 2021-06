Fabián "Pepín" Rodríguez Simón: Interpol emitió un alerta roja y pidió su captura internacional

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió este martes un alerta roja y pidió la captura internacional del exasesor de Mauricio Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, en el marco de la causa que investiga "presiones" contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, ejercidas a través de la mesa judicial de Cambiemos

La división de fugitivos y extradiciones del ente intergubernamental dio lugar a la solicitud que había emitido el 19 de mayo pasado la jueza María Servini, luego de que Rodríguez Simón no se presentara a declarar.“Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público – aún no determinada fehacientemente – no puede ser entendida como suficiente para estos fines”, advirtió la magistrada en su fallo al momento de negar el carácter de "perseguido político" que esbozó la defensa al justificar su huída y pedido de asilo en Uruguay.Rodríguez Simón está acusado de “haber amedrentado mediante amenazas, en una fecha ocurrida entre los meses de julio y agosto de 2019, a Carlos Fabián de Sousa y Cristóbal Manuel López, por intermedio de Ricardo Benedicto, que si le daban impulso al expediente caratulado “Macri Mauricio y otros s/ Asociación Ilícita” del registro de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°1, les traería aparejadas consecuencias negativas a los negocios que, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenían quienes fueron socios de Cristóbal López en las empresas que explotaban el juego de azar”, detalla el expendiente judicial.En tanto, el exasesor de Mauricio Macri aguarda por las definiciones de la Comisión de Refugiados (CORE) uruguaya, el organismo encargado de determinar la condición de refugiado."La autoridad que reciba la solicitud de asilo deberá remitirla a la Secretaría Permanente de la Comisión de Refugiados dentro del plazo máximo de 24 horas", indica la guía de Ancur.Por su parte, el presidente oriental Luis Lacalle Pou, anticipó semanas atrás que "si cumple con determinados requisitos, se le concede, si no, no”.