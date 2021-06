Con impulso del Frente de Todos, Diputados aprobó la reducción de tarifas, equidad de género en medios y inclusión laboral trans

la Cámara de Diputados aprobó con impulso del Frente de Todos los proyectos de Consenso Fiscal, paridad de género en los medios de comunicación, inclusión laboral trans y la rebaja en tarifas de gas en "zonas frías", pese al rechazo de Juntos por el Cambio incluso a pesar de perjudicar a sus propios intendentes y gobernadores

Diputados convirtió en ley el proyecto, que venía con la media sanción del Senado, que promueve la “equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de la diversidad sexual” en los medios de comunicación audiovisual, “cualquiera sea la plataforma utilizada”, y que contempla un cupo para personas trans del 1 por ciento

En una sesión especial muy extensa y que encontró conclusión a las 4.15,La sesión se extendió por espacio de más de 12 horas y fue levantada por falta de quórum cuando se iban a tratar cuestiones de privilegió y los pedidos de tratamientos de proyectos sobre tablas, y luego de realizar diversos homenajes.El Frente de Todos y aliados lograrony que, por lo tanto, requieren que su población no tenga otra alternativa que calefaccionarse más para poder vivir.En la Cámara Baja obtuvoy ahora deberá pasar por el Senado para convertirse en ley.La votación arrojó, que dividieron sus posturas entre el apoyo a la iniciativa, el rechazo, la abstención y las ausencias, con la particularidad de que cinco de sus legisladores se expresaron en contra de los beneficios para sus propias provincias.Los santafesinos Luciano Laspina y Gisela Scaglia, del PRO; su coterránea Ximena García, de la UCR; el cordobés Luis Juez, también del PRO, y el neuquino republicano Francisco Sánchez, votaron contra del beneficio tarifario para sus coprovincianos.En tanto, entre las 43 abstenciones que registró la votación, se destacaron los casos de los santafesinos Federico Angelini y José Nuñez, del PRO; Albor Cantard, Gonzalo del Cerro y Juan Martín, de la UCR, y Laura Castest y Lucila Lehemann, de la Coalición Cívica. Además de la cordobesa Leonor Martínez Villalda, también del partido liderado por Elisa Carrió. Por su parte, 13 fueron los diputados bonaerenses de Juntos por el cambio que se abstuvieron al momento de votar el proyecto, más allá de que el mismo da beneficios a unos cincuenta municipios de esa provincia.Alberto Assef, Camila Crescimbeni, Graciela Ocaña, Carla Piccolomini, Pablo Torello y Waldo Wolf del PRO; Marcela Campagnoli, Javier Campos, Héctor Flores, Mónica Frade y Mariana Stilman, de la Coalición Cívica, y Fabio Quetglas y Sebastián Salvador, de la UCR. A ellos se sumaron los dos diputados bonaerenses de la izquierda: Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer.Como contrapartida, 53 diputados de la principal bancada opositora, mayoritariamente de las provincias alcanzadas por el proyecto, lo hicieron a favor: mendocinos, bonaerenses, puntanos, sanjuaninos, santafesinos, cordobeses, salteños, jujeños y tucumanos, integraron ese lote.En tanto, los 190 votos a favor del proyecto se completaron con los integrantes del Frente de Todos; Córdoba Federal; Consenso Federal; Justicialista; Socialista; Frente Progresista; Unidad Federal para el Desarrollo; Frente de la Concordia de Misiones; Juntos Somos Rio Negro; Acción Federal y Movimiento Popular Neuquino.Entre los negativos, en tanto, a los cinco diputados de Juntos por el cambio mencionados anteriormente se sumaron otros once integrantes de ese interbloque (ocho del Pro y tres radicales), pertenecientes a provincias ajenas a los beneficios, y en su mayoría representantes de la Ciudad de Buenos Aires.En el caso de sancionarse la ley, cuatro millones de usuarios y usuarias que pertenecen a los sectores más vulnerables de las diferentes regiones se verán beneficiadas. A su vez, el proyecto beneficiará a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta cuatro salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares. Lo mismo ocurrirá con quienes están exentos en el pago de ABL, tributos locales de igual naturaleza o pensiones vitalicias.El proyecto fue presentado por el diputado Máximo Kirchner, producto de un trabajo conjunto que realizó todo el bloque del Frente de Todos junto a interbloques provinciales. Desde el propio gobierno nacional, funcionarios nacionales de primera línea sostuvieron: "Es una ley que se impulsa desde el Gobierno y tiene el apoyo de todo el FdT, se viene discutiendo hace meses".El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, manifestó: "Casi 200 ciudades de todo el país pasan a tener lo que se denomina el régimen de 'Zona Fría', un descuento de hasta el 50% en la tarifa de gas. Viene el invierno, una situación que desgraciadamente heredamos de tarifas exorbitantes porque, recordemos, las tarifas de luz y gas subieron entre 1.200 y 2.000%".Entre las principales aparecen localidades de Córdoba, San Luis y del sur de Santa Fe. También se sumarían distintos departamentos o partidos de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Salta y San Luis contemplados en el texto original.Se trata de una iniciativa que establece un régimen de cumplimiento obligatorio para los medios de gestión pública e incentivos para que el sector privado adhiera, con beneficios que entre otras cosas incluyen el acceso a la pauta oficial. Es decir, se premia a aquellos que demuestren avances en equidad de género.El proyecto fue presentado por la senadora Norma Durango, del Frente de Todos. Se basa en una propuesta del colectivo de Periodistas Argentinas y aportes de otras redes de comunicadoras feministas y especialistas en el tema como la Red-PAR y LATFEM, que participaron en una serie de foros federales organizados en 2020 por la diputada del Frente de Todos Mónica Macha.La Cámara baja también, donde se establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.La iniciativa, aprobada a la 1.20 de hoy, se debatió durante tres horas y sumó 207 votos a favor; 11 en contra y 7 abstenciones. Tal vez no por sorpresa pero sí ameritando indignación, los 11 legisladores que rechazaron incluir laboralmente a las personas trans fueron del PRO.