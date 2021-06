Otra vez la diputada macrista Hebe Casado comparó los muertos por Covid con los desaparecidos de la dictadura

La diputada provincial de Mendoza Hebe Casado, electa por el PRO-Frente Cambia Mendoza, volvió a burlarse de los DDHH en la Argentina y de los fallecidos por coronavirus al reincidir en comparar ambas cosas, que nada tienen que ver, pese a que cuando incurrió en esa repudiable actitud en octubre del 2020 luego pidió disculpas

3 veces 30000 https://t.co/6oEhZc3sZB — HEBE CASADO (@hebesil) June 22, 2021

, escribió Casado ayer junto a la noticia sobre el récord de 792 fallecimientos que se registraron este martes según el Ministerio de Salud de la Nación. La polémica frase de la legisladora macrista, que para peor es médica inmunóloga, fue repudiada por cientos de usuarios de la red social Twitter.La dirigente mendocina ya habia utilizado a los 30.000 detenidos-desaparecidos para criticar al Gobierno nacional por su manejo de la pandemia en octubre del año pasado, cuando se llegó a los 30.000 decesos por coronavirus. "Son 30.000, no como los otros 30.000. Un éxito la estrategia del gobierno de científicos, pero como no reconocen errores, en 15 días dicen que seguimos sin derechos a la libre circulación ni a la educación ni a la salud", posteó en aquella oportunidad.Sin embargo, ante el revuelo que causó en la política mendocina dio marcha atrás., indicó."Desde ningún punto de vista quise convalidar el accionar y las muertes ocurridas en la etapa más oscura desde que existe el Estado argentino. Mis críticas tuvieron el objetivo de señalar la forma en que el gobierno nacional está gestionando la pandemia, basándome en mis conocimientos médicos, sin embargo, ello no justifica el error cometido", agregó, pero ahora volvió a hacer lo mismo.De hecho, lejos de disculparse, hasta ahora, hasta criticó a la familia del sociólogo Horacio González, fallecido por Covid ayer pese a haber recibido una dosis de vacuna contra la enfermedad. "Puede fallar. Moraleja: no mezclar salud con política", se lee en el tuit que la dirigente validó retuiteando.Casado tiene en su mochila otra agresión irracional, que fue cuando el Presidente anunció que tenía coronavirus en abril y, ante ese hecho, la legisladora PRO le deseó contagiarse a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Díganme que estuvo con CFK en las últimas 48 hs el vacunado”, dijo"Pretenden que tenga compasión por personas que se saltaron la fila y le manotearon la vacuna a personas de riesgo. Escandalícense por eso. Escandalícense por no haber conseguido vacunas. Escandalícense por haber dejado 6 de cada 10 niños pobres. Escandalícense por los hechos", se excusó, lejos de arrepentirse.