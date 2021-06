Elecciones en Jujuy: contundente victoria del oficialismo de Gerardo Morales, con la troupe radical en primera fila

El gobernador de Juntos por el Cambio Gerardo Morales y su frente local "Cambia Jujuy" se alzó con una victoria en las elecciones legislativas 2021 de esa provincia, a la espera de la finalización del escrutinio, según indica el proceso de conteo de votos que ya está al borde de culminar

toda la primera plana candidateable de la UCR viajó al norte para subirse al escenario: el senador nacional Martín Lousteau, el diputado provincial y presidente de la UCR Bonaerense, Maximiliano Abad, y el neurólogo y posible candidato por la provincia de Buenos Aires Facundo Manes

Transcurrida esta mañana, de las 2.356 mesas habilitadas y escrutadas el 98,39%, l. Tercero quedaba el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - FIT, con 7,53% sufragios.A continuación quedaban las listas del Frente Primero Jujuy (7,22%), Frente Todos por Jujuy (6,51%), VIA (Valores Ideas Acciones) 5,06% y Frente Unidad para la Victoria 5,36%, de acuerdo con el escrutinio provisorio a cargo de la empresa Simecom.Sin embargo, los comicios no estuvieron exentos de denuncias de irregularidades. Más temprano,Además, aseguró, en charla con el canal IP, que no sabe de "elecciones democráticas podemos hablar, con las irregularidades que hay en estos últimos tiempos"."Hubo fiscales que no pudieron ingresar, además fue una vergüenza que el ministerio de Seguridad provincial sea el encargado de controlar las urnas cuando debería ser tarea de Gendarmería", aseveró.En cambio, Morales ya se dijo ganador anoche: “El resultado electoral es inapelable, el FCJ ganó contundentemente las elecciones y vamos a incorporar más legisladores en la Cámara de Diputados”. También felicitó a los candidatos y saludó al pueblo jujeño “por su participación democrática” este domingo.En estos comicios se renuevan 24 bancas de la Cámara de Diputados, además de la mitad de los cargos en Concejos Deliberantes de 26 municipios y de 31 comisiones municipales, siendo Jujuy la segunda provincia, luego de Misiones, que celebró elecciones este año.Al caer la tarde,“Gran victoria electoral del Frente Cambia Jujuy, encabezado por el radicalismo . Sigamos construyendo un radicalismo con vocación de gestionar en todo el país. Felicitaciones a Gerardo Morales, a todos los candidatos y al pueblo jujueño por esta jornada”, celebró Lousteau a través de sus redes sociales.Por su parte, Manes destacó que Morales “gobierna con éxito transformando una provincia”. “Necesitamos un líder como él, que nos una”, agregó.Debido a la situación epidemiológica, el Tribunal Electoral de Jujuy dispuso diversos protocolos entre los que se destaca la ampliación de la cantidad de mesas para votar, que fue de 450, con el fin de evitar aglomeraciones. Además se estableció un operativo para la detección de casos de Covid-19 en los lugares de votación y la instalación de “una mesa especial de COVID” para aquellos ciudadanos que den un resultado positivo en las pruebas.La disputa se concentró entre dos partidos provinciales y diez alianzas, entre ellas el Frente Cambia Jujuy que lidera el gobernador Morales, que llevó como primer candidato a diputado a Omar Gutiérrez, seguido por la actual diputada nacional de la UCR Gabriela Burgos; Alberto Bernis; Gisel Bravo; Fabián Tejerina y Cynthia Alvarado.Por otro lado, se presentó el Frente Primero Jujuy, espacio que tiene como principal referente al vicegobernador de la provincia, Carlos Haquim, dirigente de extracción peronista y cercano en su momento al massismo. La nómina está encabezada por René Casas, seguido por Susana Haquim, que busca su reelección en la Cámara; José Acuña; Norma Ampuero; Carlos Moya y Juana Sandoval.En tanto el Frente de Todos-PJ, alineado con el Gobierno de Alberto Fernández llevó como primer candidato al actual diputado Pedro Belizán, seguido por Patricia Armella; Juan Jenefes; Valeria Gómez y Juan Ortega. El oficialismo nacional contó con otro aliado en las elecciones provinciales como es el Frente Todos por Jujuy, que postuló a Carlos De Aparici, Patricia Gutiérrez y José Zurita.Por su parte, la lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) llevó como candidatos Alejandro Vilca y Natalia Morales, quienes buscan renovar sus bancas, mientras que el Frente Jujuy Puede propuso al diputado nacional José Luis Martiarena, seguido por Mabel Cardozo y Riquelme Prieto.En los comicios, Morales arriesgó la mayoría con la que cuenta en la Legislatura, donde el radicalismo tiene 21 de los 48 votos que componen el cuerpo y puso en juego 13 de bancas, siendo el bloque con más escaños para renovar. El Bloque Justicialista-Frente de Todos ocupa 12 bancas, de las cuales arriesgó cuatro en este turno electoral, entre ellas la de Belizán y la de Liliana Fellner, ex senadora nacional y hermana del ex gobernador Eduardo Fellner.Por su parte, el bloque Primero Jujuy del vicegobernador Haquim cuenta con seis escaños y puso en juego dos de ellos: el de Susana Haquim, que fue por la reelección, y el de Sebastián Echevarri.Los comicios de Jujuy son la segunda prueba electoral luego de las que se realizaron el 6 de junio pasado en la provincia de Misiones, donde el Frente Renovador de la Concordia que encabeza el gobernador local, Oscar Herrera Ahuad, se impuso con el 46% de los votos. Juntos por el Cambio cosechó en esa provincia el 27% y el Frente Encuentro Popular Agrario y Social para la Victoria (PAyS), referenciado en el kirchnerismo, obtuvo el 14%.