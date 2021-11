Fernando Iglesias atacó a Manes por pedir más protagonismo para la UCR y de paso le pegó a Larreta

Borro el tuit porque no hablaba de Tucumán y se malinterpretó.

Ya habrá oportunidad de repetir la idea, lamentablemente. pic.twitter.com/spcmzDY2KA — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) November 16, 2021

El diputado nacional Fernando Iglesias cruzó este martes al radical Facundo Manes por reclamar una lógica diferente en Juntos por el Cambio, que tome más en cuenta al radicalismo.Es que el diputado del PRO no toleró que el neurólogo haya hablado del final de Cambiemos tal como ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri. Ante eso, disparó también contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora Maria Eugenia Vidal por permitir el crecimiento de Manes., dijo Facundo Manes, que asumirá su nuevo cargo en el Congreso a partir del 10 de diciembre.También agregó:Iglesias, que al menos compartirá con él el interbloque Juntos por el Cambio, no tardó en reaccionar., posteó.Los estrategas no serían otros que Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, quien se negó a competir en la Provincia y posibilitó el crecimiento de Manes, insuficiente para vencer en la interna a Diego Santilli. Pero ahora asume como diputado y no está dispuesto a recibir órdenes.Iglesias borró el tuit, pero cuando los usuarios se lo recriminaron lo copió y explicó que lo había eliminado para no confundir con el caso Tucumán, donde el senador electo Germán Alfaro renunció para que asuma su mujer Beatriz Ávlia., aclaró Iglesias, que ya había cruzado a Manes cuando le pidió a Mauricio Macri que fuera a declarar en la justicia.La tensión en Juntos se debe además a que no podrá ser la primera minoría del recinto como hubiera ocurrido si mantenía la diferencia en Buenos Aires y mejoraba en algunas provincias.Por lo tanto, no sólo que no podrá aspirar a presidir la Cámara sino que tampoco la tendrá fácil para presidir alguna comisión troncal. En el Senado Cristina se quedó sin la mayoría propia, pero podrá alcanzarla con sus hasta ahora aliados Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana.En este clima, Juntos ahora tiene que definir sus nuevas autoridades del interbloque y según el poroteo del domingo el PRO seguirá siendo el partido con más bancas, seguido por la UCR y la Coalición Cívica.