26.11.2021 / Banco Central

Cerruti aclaró que la restricción al financiamiento de viajes en el exterior es “temporal” y que se puede viajar

La portavoz del Gobierno pidió a la oposición no instalar “un tema del que no se está hablando” y aclaró que no hay ningún tipo de restricción en relación a los viajes al exterior, sino que la medida es al financiamiento de los mismos “para cuidar el proceso de reactivación económica”.