"Papá Noel vive en Comodoro Py": Cristina irónica por la causa espionaje de Stornelli-D´Alessio

Nuevamente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus redes sociales para expresarse de manera crítica pero irónica contra las decisiones de la Justicia que parecen buscar favorecer a los imputados y procesados en las causas que investigan las múltiples maniobras de espionaje ilegal realizadas por el gobierno de Mauricio Macri y grupos judiciales y paraestatales

Finalmente se supo: Papá Noel vive en Comodoro Py. pic.twitter.com/4CBu7vsoSR — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 23, 2021

Regalito de navidad de dos jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py para Macri y su pandilla. ¡Mamita! — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 22, 2021

En este caso,"Finalmente se supo: Papá Noel vive en Comodoro Py", tuiteó Cristina, acompañando ese texto con un recorte de la publicación de esa novedad judicial de Página 12.Ayer, la ex jefa de Estado se había expresado de un modo similar respecto de la determinación de la Cámara Federal de Comodoro Py de quitar la figura de "asociación ilícita" en el espionaje ilegal que agentes de la AFI realizaron sobre ella, "opositores políticos, sobre dirigentes sindicales y hasta sobre miembros de su propia fuerza política". Esa decisión, cabe mencionar, hizo caer el peso que la investigación tenía de modo directo sobre Gustavo Arribas, ex titular del organismo y amigo de Macri, y sobre el propio ex presidente.