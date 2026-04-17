01.05.2026 / TECNOLOGÍA - REGULACIÓN DIGITAL

Prohibición de redes sociales para menores: el movimiento global que lidera Australia

Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años. El movimiento disparó una onda expansiva global: al menos 20 países están debatiendo o implementando restricciones similares.