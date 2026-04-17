Prohibición de redes sociales para menores: el movimiento global que lidera Australia

El 10 de diciembre de 2025, Australia implementó la ley más restrictiva del mundo
respecto al acceso de menores a redes sociales. La medida obliga a TikTok, Meta (propietaria de Instagram y Facebook), Google (YouTube) y Snapchat a bloquear automáticamente a usuarios menores de 16 años. No se contempla excepción por consentimiento de padres: es una prohibición total. Las plataformas que no cumplan enfrentan sanciones económicas de hasta A$49,5 millones. El gobierno australiano argumenta que la ley busca proteger la salud mental de menores, el bienestar psicológico y la seguridad ante depredadores en línea.
El movimiento europeo
Europa
es el epicentro del debate regulatorio. Francia
aprobó en la Asamblea Nacional en enero de 2026 una prohibición para menores de 15 años, que está pendiente de votación en el Senado. España anunció en febrero que implementaría una restricción similar con sistemas de verificación de edad obligatorios. Austria comunicó en marzo que prohibirá redes sociales hasta los 14 años, con legislación prevista para junio. Grecia fijó fecha: restricciones desde el 1 de enero de 2027 para menores de 15. Portugal aprobó en febrero un modelo de consentimiento parental explícito para menores de 13 a 16 años, con multas de hasta el 2% de ingresos globales para plataformas.
Polonia, Dinamarca, Noruega (que presentará un proyecto antes de fin de 2026) y Eslovenia también tienen iniciativas en marcha. El Parlamento Europeo aprobó en noviembre una resolución (no vinculante) pidiendo una edad mínima de 16 años a nivel continente, aunque con propuestas alternativas de 13 años para ciertos servicios.
El caso británico y estadounidense
Reino Unido estudia una prohibición australiana-style para menores de 16 este mismo año, según anunció en febrero la ministra de Tecnología Liz Kendall. El gobierno británico está piloteando restricciones en hogares de 300 adolescentes para medir impacto en sueño, vida familiar y desempeño escolar.
En Estados Unidos, la regulación es fragmentada: la ley federal de 1998 (Children's Online Privacy Protection Act) solo protege a menores de 13 contra recolección de datos sin consentimiento parental. Varios estados aprobaron leyes exigiendo consentimiento parental para adolescentes, pero enfrentan desafíos legales por libre expresión.
América Latina y Asia despiertan
Brasil implementó en marzo la Estatuto Digital de Menores, que exige vinculación de cuentas a guardianes legales y prohíbe características adictivas como el scroll infinito. Indonesia comenzó a desactivar cuentas de menores de 16 en plataformas "de alto riesgo" desde marzo. En India, Karnataka (hogar de Bengaluru, epicentro tech) se convirtió en la primera región en prohibir redes sociales para menores de 16 en marzo; Goa y Andhra Pradesh evalúan lo mismo. El principal asesor económico de India describió las plataformas como "depredadoras" por su diseño adictivo.
Malasia anunció una prohibición desde 2026. Turquía aprobó en abril un proyecto que restringe acceso para menores de 15.
¿Qué dicen las plataformas?
TikTok, Facebook, Snapchat e Instagram fijan edad mínima de 13 años en sus términos de servicio, pero datos oficiales de países europeos muestran que millones de menores de 13 tienen cuentas activas. Los defensores de derechos infantiles sostienen que los controles son insuficientes. La industria argumenta que restricciones totales pueden vulnerar libertad de expresión y que el enfoque debe ser educación digital y herramientas de control parental, no prohibiciones amplias.
¿Qué cambia en el ecosistema global?
El movimiento australiano marca un quiebre: por primera vez, un país del G20 implementa una prohibición total sin excepciones. Esto presiona a otras democracias a elegir entre seguir el modelo restrictivo o defender un acceso regulado. La Comisión Europea y gobiernos nacionales ahora compiten por definir estándares que eviten convertir a menores en "rehenes" de algoritmos adictivos sin negar oportunidades de conexión digital.
¿Cuál es la prueba de fuego?
Si Australia logra implementar la prohibición sin fricciones legales o técnicas (las plataformas pueden apelar), otros gobiernos acelerarán legislación similar. Si surgen problemas de ejecución o demandas exitosas de plataformas, el movimiento global podría frenarse. Los próximos 12 meses serán determinantes.
¿Pueden los padres autorizar acceso a menores en Australia?
No. La ley australiana es absoluta: ningún menor de 16 puede acceder, incluso con consentimiento parental. Esto la diferencia de modelos europeos que permiten acceso regulado con autorización de guardines.
¿Qué pasa si una plataforma no bloquea a menores?
Las empresas enfrentan multas de hasta A$49,5 millones (USD 35,3 millones). Australia también responsabiliza a las plataformas por implementar sistemas de verificación de edad, no a los padres.
¿Cuál es la diferencia entre el modelo australiano y el europeo?
Australia: prohibición total sin excepciones. Europa: variaciones por país. Francia e Italia requieren consentimiento parental para acceder; algunos modelos permiten acceso parcial o con restricciones de features (como el scroll infinito en Brasil). La UE tiende a regulación, no prohibición pura.