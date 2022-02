FMI, subsidios para CABA, gira internacional y reforma judicial: las definiciones de Alberto luego de su viaje por Rusia y China

El presidente Alberto Fernández sostuvo este sábado que el acuerdo con el FMI libera a la Argentina de hacer pagos durante cuatro años y que es un paso de muchos que debe el país en el futuro."Tenemos un problema muy serio que nos dejaron el gobierno de Macri y de Trump", señaló, y remarcó que "no se buscan artilugios legales para que el acuerdo se apruebe de forma ilegal o de espaldas a la gente".El jefe de Estado calificó como "un acto de sensatez" que la oposición acompañe en el Parlamento el proyecto de acuerdo con ese organismo internacional de crédito., definió en declaraciones para Radio 10.Al respecto, advirtió que "en el acuerdo con el Fondo vamos a tener que dar muchos pasos, y este es el primero" para destacar que, según lo que estipula, "nos libera de hacer pagos durante 4 años" y "permite seguir con nuestra idea de hacer inversión publica"., apuntó en referencia a la gestión de Mauricio Macri.Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunieron ayer en la Quinta de Olivos para analizar los detalles de las discusiones técnicas con el FMI, con el objetivo de cerrar en las próximas semanas la carta de intención para implementar el nuevo programa por la deuda de USD 45.000 millones."Estamos tratando de poner razonabilidad a la economía, es una tema que tenemos trabajar y resolver. No es una decisión que ya está, y mañana sale como dicen los medios. Hay que ir resolviéndolo con seriedad", indicó el Presidente.En ese sentido, expresó queAsimismo indicó que. "Si se mira el pasaje de colectivo en Córdoba o Mendoza está claro que hay una discriminación respecto con la Ciudad de Buenos, y lo mismo pasa con la energía", afirmó."El problema que genera esto que es que viene el resto del país y pide lo mismo que la ciudad de Buenos Aires", agregó.En cuanto al conflicto con la Ciudad de Buenos Aires dijo quey aseguró que por el momento no sucede: "Hasta el día de hoy seguimos pagando el sueldo de todos los policías".Las palabras de Alberto Fernández fueron en respuesta a los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quién afirmó el jueves que el traspaso de las líneas de colectivos de la Nación a la Ciudad "es un nuevo avance contra la autonomía" de la Capital Federal.Por otra parte, el mandatario destacó la reciente gira por Rusia y China y aclaró que la Argentina "no tienen amigos y enemigos permanentes". "No se por qué viajar Rusia y China significa tener mala relación con EEUU", manifestó.Al respecto, opinó:En cuanto a las críticas por la selección de los países, Fernández dijo:En cuanto al crédito contraído por la gestión por la gestión anterior con el FMI, el Presidente aseguró que "el gobierno de (Donald) Trump trabajó para darle un crédito al gobierno de Macri que fue muy lascivo para la Argentina".Posteriormente, agregó "así como Trump trabajó para favorecer al gobierno de Macri; cuando llegó la hora de encontrar un comienzo de salida, Estados Unidos acompañó con su voto"., amplió.En cuanto a la firma del acuerdo "la ruta de la seda", Alberto Fernández informó que "no nos pone condicionamientos políticos" y que tiene la funcionalidad de "favorecer el intercambio comercial" ya que "tenemos un déficit comercial".Consultado por una posible reforma en la Justicia, volvió a reclamarla para evitar los problemas de competencia de los magistrados y los expedientes judiciales."No necesito tener amigos jueces, sino jueces probos", apuntó., analizó en diálogo con Radio 10.En paralelo, ecordó que con la foto del cumpleaños de su pareja Fabiola Yañez en la quinta Olivos se abrió una causa que tuvo problemas de competencia y terminó en San Isidro. "Yo soy parte de la causa y nunca opiné sobre la competencia, porque quiero de algún modo dar testimonio de que uno debe someterse a la Justicia y al juez que le toque. Pero esto no pasa con los casos de funcionarios del anterior Gobierno", expresó.El Presidente lamentó que"Los medios impusieron la idea de que se perseguía la impunidad, y me cansé de decir que no era así. Ningún juez que tenía una causa contra Cristina, perdía esa causa", insistió.Sobre ello, criticó queAsimismo, planteó que "(Carlos) Stornelli es el fiscal de la causa en la que está procesado, ya no es un problema de derecho sino de sentido común".El jefe de Estado ejemplificó, sobre el mal manejo de la Justicia, con "el caso de Milagro Sala, que ha sido tan cuestionado, ¿cómo es posible que lleve mas de dos años en la Corte (ese caso), y la Corte no se haya expedido sobre una persona que está detenida?"."El delito más grave que se le imputa tiene una pena máxima de 6 años, y ya cumplió más de 6 años, sin sentencia firme. Esas son las cosas que están mal en la Justicia. Se le sumó (la figura de) asociación ilícita, que exige el involucramiento de 3 personas o más, y no es este caso, ya que lo que se está investigando es una administración fraudulenta", concluyó.