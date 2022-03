"Evitar una catástrofe y atenuar sus consecuencias": Kicillof ratificó su apoyo al acuerdo con el FMI

El préstamo con el FMI fue una trampa de la que estamos intentando salir para evitar una catástrofe y atenuar sus consecuencias.



Tras la confirmación del cierre del acuerdo con el FMI, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ratificó su apoyo a lo acordado con el organismo internacional y señaló la responsabilidad de expresidente Mauricio Macri al tomar la deuda."La negociación con el Fondo Monetario Internacional busca evitar una catástrofe y atenuar las lamentables consecuencias de un crédito que fue solicitado y concedido de manera igualmente irresponsable. Más que un préstamo, fue una verdadera trampa y de esa trampa estamos intentando salir", afirmó el mandatario desde su cuenta de Twitter.En su alocución, Kicillof puso el foco en que no fue el Frente de Todos el que tomó la deuda y aseguró que "nunca hubiera ido a golpear las puertas del FMI".No es la primera vez que el Gobernador deja en clara su postura respecto de la deuda, la que calificó como "inviable" y "una trampa" en muchas oportunidades. "Convocar al FMI entre gallos y medianoche, obtener el préstamo más grande de la historia facilitando así, una vez más, el ciclo de endeudamiento y fuga es algo que no vamos a olvidar y no vamos a perdonar", cerró.Por otra parte, La Cámpora se distanció del acuerdo a través de un video en el que el ex presidente Néstor Kirchner critica al organismo. "No recibimos ayuda del Fondo para superar la difícil situación que enfrentamos. Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones, porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias que resultan contradictorias entre sí, y opuestas al objetivo del crecimiento", dice la voz de Kirchner.En la grabación, que dura dos minutos, el mandatario santacruceño denunciaba que "desnaturalizado como está en sus fines el FMI ha actuado respecto de nuestro país como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino de la mano de gobiernos que eran tratados como alumnos ejemplares del ajuste permanente".El video culmina con una imagen del expresidente besando la bandera argentina en Santa Cruz y fue difundido en la tarde del jueves, después de que el Gobierno y el FMI anunciaran el acuerdo.En paralelo, el Grupo Callao, un espacio político creado en 2019 dentro del peronismo por el presidente Alberto Fernández,analizó el acuerdo como un cierre del capítulo de "endeudamiento irresponsable" y planteó que abre una etapa de reorganización para profundizar la agenda de producción y trabajo con inclusión social."La reconstrucción argentina está en marcha. Tiene un rumbo. El acuerdo con el FMI es indispensable para cerrar el capítulo del endeudamiento irresponsable y consolidar esta etapa de desarrollo e inclusión social", indicaron en el texto que difundieron.A su vez, agregaron que en ese camino "no hay atajos, no es el trabajo de un grupo reducido de personas". "Convocamos a profundizar este camino, a apoyar a nuestro Presidente redoblando los esfuerzos en esta tarea colectiva", expresaron.