Redrado dijo que el acuerdo con el FMI es "mediocre" y apuntó contra el gobierno por la inflación

El expresidente del Banco Central de la Nación durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, Martín Redrado, se refirió a la situación económica del país y crítico el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al cual catalogó con "mediocre" y sostuvo que "no va al fondo de la cuestión".En ese sentido aclaró que "en políticas económicas no hay atajos" y sostuvo que "el programa con el FMI es mediocre y no va al fondo de la cuestión". El economista también remarcó que "se necesita una política económica consistente" y se sumó a los pedidos de la oposición.Redrado indicó que "hay que generar leyes que marquen un sendero en la política fiscal, de emisión monetaria, de ingresos" e insistió con las teorías liberales. A su vez puntualizó sobre el 6% de inflación que se dio a conocer ayer, "estos números de inflación empobrecen cada vez más a los argentinos".Para cerrar aseguró que "no podemos esperar 15 meses" y señaló que "no han funcionado las recetas que puso el equipo económico sobre la mesa porque trabajan sobre las causas".