Wado de Pedro pidió inversiones a empresarios y llamó a Larreta a construir "consensos"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, pidió inversiones a empresarios y llamó a la oposición a construir "consensos" sobre un modelo de país, en especial al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien hace unas semanas convocó a discutir metas con todos "menos con el kirchnerismo":En el marco de un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el funcionario planteó: "Tenemos que sincerar las discusiones y los prejuicios porque tenemos una necesidad de planificar el desarrollo, pero para ello".“Escuché el discurso de jefe de Gobierno, que convocaba a discutir metas con todos menos con el kirchnerismo, pero igual. Porque ese consenso tiene que ser una de las políticas que no se puedan cambiar. Es el consenso de cómo nos insertamos en el mundo”, lanzó en referencia a los dichos del jefe de Gobierno porteño, quien expuso ante el mismo auditorio semanas atrás.Ante empresarios, Wado de Pedro expresó: "Sueño con la Argentina que funcione porque está probado que funcionó, pero no vamos a discutir el pasado. Tomemos lo mejor de los 40 años y consensuemos con todos"."Quiero un Estado que funcione y quiero discutir con la fuerza opositora para que no se rompa todo.", planteó y agregó: "Hay que ponernos de acuerdo sobre cómo construir ese modelo de país, y que el resto sea parte del deporte argentino de discutir mucho".En esa línea,y se refirió a los proyectos, que vienen desde años, para atravesar la Cordillera, y así, facilitar la salida hacia el Océano Pacífico. "Tenemos que acelerar las obras lo más rápido posible. Hacer el gasoducto", indicó.En la previa, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y del CICyP, Daniel Funes de Rioja, planteó ante el ministro que lo consideraba una figura que quiere "un futuro que todos queremos". "La única forma de bajar la brecha es superar los prejuicios y", remarcó Funes.El encuentro se llevó a cabo en el salón de conferencias del Alvear Incon Hotel, ubicado en Aimé Painé 1130, en el barrio de Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).El CICyP es una asociación civil sin fines de lucro fundada en Montevideo, Uruguay en junio de 1941, conformada por empresas, asociaciones y cámaras empresariales como Aeropuertos 2000, Adeba, BCBA, Bodegas del fin del mundo, BTU, Buquebus, Cabrales, Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Camarco, Cilfa, Grupo IMR, HSBC, Neuss, UIA, Sancor Seguros, Pan American Energy, Sociedad Rural, entre otros.El último encuentro del capítulo argentino del Cicyp había sido a principios de junio pasado y, en esa ocasión, contó con la participación del jefe de Gobierno porteño y uno de los referentes de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta.