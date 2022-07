Cristina Kirchner apuntó contra Pepín Rodríguez Simón por su involucración en el armado de la Corte durante el macrismo

Ayer el periodista @VHMok señaló que había omitido un hecho esencial en el análisis sobre La Corte de los Cuatro: “el 50% de esta Corte fue propuesta por Pepín Rodríguez Simón, que hace 587 días está prófugo en Uruguay”. Tiene razón, me había olvidado de esto 👇 pic.twitter.com/Cy4rdNDpBS — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 19, 2022

Pepín queda en evidencia que es la persona que Macri designó para llevar adelante el trabajo. Llamadas a ministros de la Corte, funcionarios nacionales, juzgados comerciales y penales, oficinas comerciales vinculadas a Indalo, proveedores, empleados, entre otros. Todo está plasmado en el expediente.

Tras el extenso video que compartió en sus redes sociales sobre la partidización de la Justicia, la vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a referirse al armado de la Corte Suprema durante el macrismo y apuntó contra el operador judicial Rodríguez Simón, que continúa prófugo."Ayer el periodista @VHMok señaló que había omitido un hecho esencial en el análisis sobre La Corte de los Cuatro: '. Tiene razón, me había olvidado de esto", escribió la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter.Fuentes periodísticas indicaron que las publicaciones de la Vicepresidenta contra la Corte son "un proceso que va a ir in crescendo". También revelaron que "en su fuero íntimo piensan que el Poder Judicial está preparando no solo su condena sino también su inhabilitación para ser candidata", tal como sucedió con Lula en Brasil.En el vídeo aparece el expresidente Mauricio Macri hablando sobre el decreto para designar en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como ministros de la Corte: "Fue, sí. No era ilegal pero no correspondía por eso al final lo mandamos a aprobación del Congreso de la Nación".El ex presidente al principio intentó proteger a su operador en las sombras diciendo que el DNU había sido una “propuesta del equipo”. Luego entregó su nombre. Pepín no era ministro de Justicia ni tenía cargo alguno vinculado a la interacción institucional con el Poder Judicial. Si era parlamentario del Mercosur, director en YPF y designado en apuros como asesor ad honorem de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.En el juzgado de María Servini de Cubría se está investigando la asociación ilícita que se montó desde el Poder Ejecutivo con Macri a la cabeza, funcionarios y "Pepín" para eliminar el Grupo Indalo y sus accionistas a través del ahogo financiero, desapoderamiento de activos, persecución y cárcel.Una medida de prueba ordenada por la magistrada y avalada por tribunales superiores es el entrecruzamiento de llamadas de estos funcionarios en episodios concretos."Jamás existió la ‘mesa judicial’ en los términos que ellos dicen…lo que hacía era evaluar reformas, leyes importantes que impulsamos. Jamás se habló de una causa de Cristina Kirchner”, señaló Macri. Cabe preguntarse, entonces, qué rol desempeñaban en dicha ‘mesa judicial’ los miembros de la Agencia Federal de Inteligencia, asiduos participantes.