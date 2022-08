El Gobierno porteño volvió a adjudicar el servicio alimentario escolar a las mismas empresas denunciadas por la mala calidad

Hace mucho venimos pidiendo la revisión y modificación de las dietas de los alumnxs, porque es de mala calidad, poco valor nutricional y no cumple lo estipulado en los pliegos. Alimentos en mal estado y sanguchitos como único menú, son constantes en las escuelas porteñas. pic.twitter.com/WLSUtMDEXw — Cecilia Segura (@ceisegura) August 8, 2022

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) adjudicó el servicio de alimentación escolar a las mismas empresas que están a cargo de las viandas desde hace dos décadas y que acumulan denuncias por entregar alimentos en mal estado, con ingredientes de baja calidad y en raciones escasas.Pese al amparo presentado por organizaciones sociales y al proyecto de ley de la oposición porteña para modificar el sistema de los comedores, el GCBA concretó la licitación abierta hace unos meses y 18 empresas continuarán con el servicio hasta fines de 2025."Hace mucho venimos pidiendo la revisión y modificación de las dietas de los alumnxs, porque es de mala calidad, poco valor nutricional y no cumple lo estipulado en los pliegos., son constantes en las escuelas porteñas", advirtió Cecilia Segura, legisladora porteña por el Frente de Todos, en sus redes sociales.A través de una resolución firmada por Soledad Acuña, el Ministerio de Educación confirmó las readjudicaciones para 18 de esas empresas por los servicios de desayuno, almuerzo y refrigerio de los colegios porteños para cerca de 240 mil chicos y chicas. Con un presupuesto total de poco más de 50 mil millones de pesos, el período otorgado finalizará en diciembre de 2025. Solo una de las 19 ofertantes iniciales, Treggio SRL, se dio de baja del proceso., enfatizó Segura.Cabe mencionar que en marzo de 2020, por caso,en escuelas de Caballito y Palermo. El servicio de esos colegios estaba a cargo de Lamerich S.A, una de las empresas que se mantienen desde hace años y que volvió a ser beneficiada con el servicio.Sobre el proyecto de ley, la legisladora explicó: "La Ley 3704 de alimentación saludable establece quepara minimizar riesgos sanitarios".Entre otros puntos, el proyecto prevé la u, que en la actualidad es pago y los sectores que no pueden abonarlo deben solicitar becas para poder acceder. La universalización, en tanto, supondría que todos los niveles reciban la misma comida, con desayuno/merienda, almuerzo/cena, refrigerio y vianda incluido. Además, el proyecto prevé que las empresas que hayan incumplido el servicio no puedan volver a presentarse en las licitaciones. También incorpora a la economía popular y a las cooperadoras como posibles gestoras del servicio, priorizando que los alimentos provistos sean agroecológicos.