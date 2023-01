Denuncian que el Gobierno porteño adeuda 14 mil millones de pesos en subsidio al transporte público

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, denunció este viernes que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incumple con el pago del subsidio al transporte público y aseguró que se adeudan cerca de 14 mil millones de pesos., sostuvo hoy el funcionario bonaerense al referirse al reclamo por el incumplimiento de Horacio Rodríguez Larreta con el pago al subsidio del transporte público, en el marco del Pacto Fiscal firmado durante 2018.Por ese Pacto convertido en ley por el Congreso nacional, la Ciudad asumía la totalidad del pago de subsidios para el cumplimiento del servicio de pasajeras y pasajeros.En ese sentido, D’Onofrio consideró que “CABA se hace la distraída y no envía los recursos para cumplir con el compromiso que contrajeron hace más de cuatro años” y aseguró que“Estamos hablando de cerca de”, destacó el funcionario y agregó que “con la decisión de no cumplir, Larreta no acata una medida del Poder Legislativo y se posiciona desde un lugar de rebeldía con la Justicia. Las leyes son iguales para todos y debemos respetarlas”, remarcó.Ayer, el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, insistió en que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, "debe hacerse cargo de su propio transporte" y reiteró que hubo meses en los que la Ciudad "aportaba 0 pesos" al sistema.En esa línea, el ministro bonaerense explicó que “sin los reclamos que venimos realizando junto a la Nación, la Ciudad no hubiese afrontado ninguna de sus responsabilidades durante el último año. Recién en la mitad de 2022 dejaron de aportar 0%”.D’Onofrio indicó que, como contrapartida, el gobierno de Axel Kicillof se hace cargo de la totalidad del compromiso asumido, lo que representa una inversión de 140 mil millones de pesos para el adecuado servicio del transporte público.En la actualidad la gestión de la provincia de Buenos Aires cumple con el pago de los subsidios a más de 400 líneas de colectivos de todo el territorio. En tanto, el gobierno porteño no reporta el compromiso con las 32 líneas del distrito capitalino.