Alberto Fernández destacó su gestión y apuntó contra Macri: "Yo cumplí mi palabra, él dejó gente hambrienta"

El presidente Alberto Fernández destacó este viernes que el acceso a la vivienda "es un derecho humano" y recordó que durante su campaña presidencial anunció que iba a crear un Ministerio de la Vivienda para que "alguien piense solo en el techo de la gente"."Yo no les prometí la revolución de la alegría", expresó el jefe de Estado en el acto de entrega de viviendas en los barrios porteños de Nueva Pompeya y Parque Patricios y remarcó que "el que les prometió la revolución de la alegría cerró 23 mil pymes" y lo que "hizo la Argentina fue deteriorarse".En esa línea, expresó: "Cuando lo escucho decir a Macri que mi palabra no vale, me duele porque yo cumplí". Y remarcó que"Los peronistas sabemos que mejor que decir es trabajar", afirmó y agregó que en su gobierno "la libertad es absoluta"."Para nosotros son ustedes los únicos que nos preocupan. Tengo la tranquilidad de que", agregò el Presidente.En otro pasaje, destacó que en su gobierno empezaron "a recuperar el salario que se cayó en el gobierno de Macri, más del 20 por ciento".. Estas casas las tienen que construir los bancos, pero la construimos nosotros y estamos orgullosos de eso", destacó.Además, aseguró que nunca se animaría "a decir que los derechos humanos son un curro en un país que ha tenido 30 mil desaparecidos", en referencia a una frase del expresidente Mauricio Macri, quien dijo que "los derechos humanos son un curro en la Argentina".El jefe de Estado, acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, entregò 178 viviendas que demandaron una inversión del Gobierno nacional de 1.860 millones de pesos y forman parte de los desarrollos urbanísticos del programa nacional Procrear I de Estación Sáenz y Estación Buenos Aires.