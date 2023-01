Cumbre del PRO: Macri y Larreta tendrán una reunión en Neuquén

Los principales referentes de la oposición Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se reunirán nuevamente este martes por la tarde en el country Cumelén, en Villa La Angostura. De esta manera, todo parece indicar que habrá una foto en medio de una interna en el PRO.Macri y Larreta se reunirán por la tarde y a la noche cenarán en la casa del ex presidente con Juliana Awada y Milagros Maylin, novia del jefe de Gobierno porteño. Larreta volverá a Buenos Aires en la mañana del miércoles y retomará una intensa agenda de campaña.Desde el entorno del jefe de Gobierno porteño confirmaron que se vio cuatro veces con el ex mandatario a principios de año: hubo dos reuniones a solas y otros encuentros sociales, con familiares y amigos en común como Luis “Toto” Caputo, ex ministro de Finanzas y titular del Banco Central del gobierno de Cambiemos, quien había alojado a Macri y Awada en 2011 en su casa de Cumelén.En tanto, Bullrich viajó a Cumelén el lunes pasado, pocos días después de haber regresado de sus vacaciones en Brasil, y su visita estuvo enmarcada en gestos sugestivos por parte de Macri que Rodríguez Larreta no recibió y que dieron lugar a especulaciones políticas: la invitó a pasar dos días en su casa del sur; le pidió especialmente que fuera acompañada por su esposo; accedió a sacarse una foto de ambos con sus parejas, que incluso publicó en su cuenta de Instagram, y hasta le solicitó a la titular del PRO que postergara unas horas su regreso a Buenos Aires para seguir conversando y almorzar juntos.En las caminatas que tuvo con Bullrich, Macri descartó cualquier acuerdo en el PRO y ratificó que las candidaturas presidenciales del espacio deben definirse en las PASO. Además, le garantizó que mantendrá su imparcialidad sin levantarle la mano a ningún postulante. Y hubo un indicio clave: el ex mandatario le dio a entender con claridad que no competirá en las próximas elecciones.Por su parte, María Eugenia Vidal, la otra presidenciable del espacio, no tiene previsto viajar a Cumelén y vería al ex presidente a mediados de febrero en Buenos Aires, cuando regrese de la Patagonia.